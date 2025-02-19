Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени. Некоторое давление на цены облигаций могут оказать аукционы по размещению нового госдолга, назначенные Минфином на 19 февраля (к размещению будут предложены два выпуска ОФЗ-ПД серий 26245 и 26247), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник, однако этого хватило, чтобы индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума. Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии. Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем временем представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп. По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине. "Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - сказал он на брифинге в своей резиденции во Флориде.

У Киева были возможности для того, чтобы еще несколько лет назад решить споры с Москвой, причем лишь с небольшими территориальными потерями, заявил президент США. "Они обиделись, что не были представлены (на переговорах РФ И США в Эр-Рияде - ИФ)? Так у них была возможность быть на переговорах в течение последних трех лет. И даже еще раньше", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

По его мнению, если бы подобные переговоры прошли на более раннем этапе, "даже не самый хороший переговорщик несколько лет назад нашел бы решение, причем не теряя много территорий". "Они обеспокоены, что их не было на встрече? Им надо было давно заняться этим и заключить сделку", - добавил президент США.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах в среду. Негативным фактором для мировых рынков являются новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск прибавил 0,46%, гонконгский Hang Seng потерял 0,57%. Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7%.

Цены на нефть умеренно повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России. Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм "потолка" цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля. Трейдеры также продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,06 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,8%, до $75,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,31%, до $72,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,6%, до $71,85 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,066 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,321 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля вырос всего на 0,06% и составил 108,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1000,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (+0,69%), "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,5%) и "Транснефть-001P-08" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,6%), "Ростелеком-001P-01R" (-0,46%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение облигаций серии БО-005Р-02 со сроком обращения 1 год и 7 месяцев объемом 46,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 21,5% годовых до погашения, что соответствует доходности к погашению в размере 23,75% годовых. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 46,5 млрд рублей.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) завершило размещение облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 26,83%, купоны ежемесячные.

ООО "Хромос инжиниринг" 20 февраля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена в размере 29,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 33,85% годовых. По выпуску предусмотрены два call-опциона: в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

Кроме того, ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 8-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-04 на уровне 24,25% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-03 на уровне 550 базисных пунктов. Ориентиру фиксированных купонов соответствует доходность к погашению в размере 26,55% годовых. По выпуску 001Р-03 предусмотрены плавающие купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Купоны по обоим займам квартальные. Планируемый совокупный объем займов составляет 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля. Выпуск 001Р-03 будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-04 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-07-Р на уровне 22,8% годовых. Ставки 2-40-го ежемесячных купонов плавающие и будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 19-го, 22-го, 25-го, 28-го, 31-го, 34-го, 37-го и 40-го купонов. Дата погашения займа - 26 июня 2028 года, объем пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля без премаркетинга. Техразмещение состоится 24 февраля.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-05, объем которого пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по займу ежемесячные, плавающие - с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует 20 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-38R объемом 25 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 19,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,05% годовых. Техразмещение запланировано на 26 февраля.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) 20 февраля планирует провести сбор заявок на облигации класса А объемом 8 млрд рублей в рамках секьюритизации собственных потребительских кредитов. Эмитентом облигаций выступит ООО "СФО Совком Секьюр", оригинатор - Совкомбанк. Предельная дата погашения бумаг согласно условиям выпуска - 30 декабря 2030 года, ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 25 января 2028 года. С учетом амортизации и досрочных погашений расчетная дюрация составляет 1,6 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону в размере не выше 26,8% годовых, купоны ежемесячные. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) в конце февраля - начале марта планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 28,7% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 1,5 года. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") приняло решение 5 марта провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-01 по вопросу отмены права на досрочное погашение бумаг в случае нарушения одной из ковенант. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, 21 февраля. В повестку дня общего собрания войдут два вопроса: об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций при наступлении события "Смена контроля" (как оно определено в решении о выпуске) в случае возникновения у владельцев бондов указанного права с 14 февраля 2025 года по 6 августа 2030 года включительно (вплоть до погашения - ИФ), а также о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске по данному вопросу. В эмиссионных документах по займу предусмотрен пакет ковенант, среди которых и "смена контроля". Десятилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в августе 2020 года. Ставки 9-12-го купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ: формула для расчета - значение ключевой ставки, действующее на 5 рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,75% годовых (ставка 10-го купона - 23,75% годовых). Ближайшая оферта по выпуску предстоит в августе 2026 года. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.