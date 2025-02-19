Индекс Мосбиржи может снизиться к 3130п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может снизиться к 3130 пунктам в ближайшее время, говорится в материале эксперта Альберта Короева на портале БКС Экспресс.

"Индекс Мосбиржи на финише вечерней сессии вторника потерял 1,77%, опустившись к 3250 пунктам. В отсутствие новых позитивных драйверов со стороны геополитики, которые ранее провоцировали рост, откат выглядит закономерным с учетом роста от минимумов декабря на 42%, - пишет аналитик. - Первая поддержка в районе 3290-3300 пунктов была достаточно быстро пройдена, есть риск отступления к 3130 пунктам. Здесь проходит первый уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% и крутой растущий тренд, чуть выше обозначены минимумы четверга-пятницы, дней с повышенной амплитудой колебаний. RSI по индексу все еще находится в зоне перекупленности".

Все это не отменяет позитивной среднесрочной динамики, уверен Короев. Впоследствии откат даст возможность инвесторам войти в бумаги по более привлекательным ценам, указывает он.

Также аналитик обращает внимание, что в среду инвесторы будут оценивать оперативные данные по инфляционным ожиданиям и недельной инфляции.

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