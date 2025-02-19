Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в январе;

- число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в январе;

- индекс цен производителей России в январе;

- протоколы заседания ФРС США;

- страны ЕС планируют согласовать 16-й пакет санкций против РФ;

- квартальные результаты HSBC, Rio Tinto, Glencore и Mosaic Co.

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