Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 18 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,23% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,9% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,66% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 32,71% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 68,24% от номинала (доходность подросла на 1 базисный пункт, составив 21,45% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 1 базисный пункт, подорожав до 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,57% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренное снижение - участники рынка следят за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся 18 февраля в Саудовской Аравии.

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. "Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам российско-американских консультаций.

В нем отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, делегации обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с ноября. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.