"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Gilead Sciences

"Финам" присвоил акциям Gilead Sciences Inc. рейтинг "держать" с целевой ценой $103,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания Gilead Sciences, в свое время совершившая революцию в терапии ВИЧ, за последние 12 месяцев обогатила инвесторов на 43% - драйвером роста стали возросшие ожидания будущих успехов Gilead в области терапии ожирения и диабета 2-го типа, рынок которой в 2024 году достиг $30 млрд, а к 2028 году может вырасти до $131 млрд, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, акции Gilead Sciences на данном этапе в полной мере отыграли ажиотаж вокруг новых разработок по части ожирения, и для очередного витка укрепления потребуются значимые новости по части успехов в R&D, которых может не поступить в ближайшие кварталы - на продвижение разработок требуется время".

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

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