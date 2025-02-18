Цены на газ в Европе снизились из-за увеличения импорта по Турецкому потоку - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе снизились из-за увеличения импорта по Турецкому потоку, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Цена на газ в Европе на бирже TTF 18 февраля снизилась на 1,5%, до $520 за тыс. куб. м, а по сравнению с максимумом десятидневной давности упала на 16%, - констатирует эксперт. - По данным ENTSOG, с 10 по 16 февраля по газопроводу Турецкий поток через турецко-болгарскую границу было поставлено 396 млн куб. м этого сырья, что стало новым абсолютным рекордом для данной магистрали, превысившим предыдущий максимум на 4 млн куб. м. Скорее всего, рекордные объемы перекачки по этому газопроводу связаны с поставками в Венгрию и Словакию, которые не имеют выхода к морю и, соответственно, лишены возможности напрямую получать СПГ".

Аналитик полагает, что до конца зимы цены на газ будут колебаться в рамках $450-650 за тыс. куб. м, но к нижней границе этого диапазона подойдут лишь с повышением температуры наружного воздуха в Европе или при продолжении существенного наращивания поставок по Турецкому потоку.

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