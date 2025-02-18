Инвестбанк "Синара" поднял оценку акций МТС, но снизил рекомендацию до "держать" после роста котировок

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 200 до 260 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как отмечают аналитики, модель оценки компании пересмотрена с учетом последних заявленных компанией ориентиров и декабрьского сообщения о начале реструктуризации, нацеленной на улучшение финансовой отдачи и повышение эффективности в управлении долгом.

"На наш взгляд, акции МТС сохраняют привлекательность в качестве ставки на дивиденды. Более рациональными должны теперь стать инвестиции в перспективные бизнесы, не связанные с телекоммуникациями. Раскрыть стоимость, которая создается в таких направлениях, позволит, вероятно, их вывод на биржу", - пишут эксперты.

Рекомендация для бумаг компании между тем была снижена с "покупать" до "держать" после роста котировок на 22% с начала года.

Текущая стоимость акций МТС составляет порядка 253,2 рубля за штуку.

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