Рубль днем немного снижается в паре с юанем в ожидании новостей с российско-американских переговоров

Москва. 18 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет в ожидании новых драйверов к росту. В частности, рынок ждет известий относительно переговоров российской и американской делегаций, которые проходят в Эр-Рияде во вторник.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,385 руб., что на 5,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 63 копейки, до 92,48 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 44 копейки, до 96,65 руб./EUR1.

Вероятна высокая волатильность торгов валютной пары "юань-рубль" во вторник, курс способен двигаться в широком диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают в комментарии, что на динамику рынка будут влиять новости с переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.

Традиционная публикация недельных данных по запасам в США перенесена на более поздний срок, и котировки нефти пока могут задержаться вблизи текущих уровней, полагают аналитики банка.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2025 года вырос на 3,1% по отношению к декабрю 2024 года, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора.

В целом за 2024 год в экспортных поступлениях доля токсичных валют снизилась до 18,6% с 31,6% в 2023 году, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов. При расчетах за импорт доля этих валют снизилась в 2024 году до 22,0% с 34,0% в 2023 году.

Одновременно увеличивалась доля платежей в российских рублях: доля рублей в экспортной выручке в 2024 году достигла 41,3% после 39,0% в 2023 году, в расчетах за импорт в 2024 году - 43,2% после 30,0% в 2023 году.

Доля платежей в прочих, нетоксичных валютах в экспортных поступлениях поднялась в 2024 году до 40,2% после 29,4% в 2023 году, в расчетах за импорт она в 2024 году составила 34,7% после 36,0% в 2023 году.

Котировки фьючерсов на нефть повышаются днем во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+ и продолжают следить за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торговались по $75,25 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Контракты на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,75%, до $71,26 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов), а в прошлую пятницу стоимость мартовских контрактов опустилась до $70,74 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи. Мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы увеличивать производство, отметил один из источников агентства Bloomberg.

Сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Рынки также пристально следят за переговорами России и США относительно урегулирования конфликта на Украине, стартовавшими в Эр-Рияде. Нормализация ситуации в этом регионе может повлечь снятие ограничений на экспорт российской нефти, вернув ее на мировой рынок.

Банк России во вторник, 18 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 060 млрд рублей (при лимите 2 трлн 060 млрд рублей и спросе 3 трлн 198,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,76% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 430 млрд рублей (при лимите 2 трлн 430 млрд рублей и спросе 3 трлн 388,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,81% годовых.

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