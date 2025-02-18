Золото может подорожать до $3500/унц. в 2025г - "Цифра брокер"

Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию в 2025 году, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Инвестиционный спрос (золотые ETF, слитки и монеты) показывает положительную динамику и по итогам 2024 года может составить более 1100 т, поскольку рост цен на золото, а также снижение ставок и продолжающаяся геополитическая нестабильность побудили западных инвесторов перейти к активным покупкам во II полугодии 2024 года, - прогнозируют эксперты. - Эти и другие факторы продолжат оказывать поддержку котировкам золота в 2025 году".

Стратеги "Цифра брокера" ожидают, что золото продолжит рост в 2025 году и достигнет отметки в $3500/унц. "Геополитическая напряженность сохраняется, фиатные валюты продолжают печататься, а администрация Трампа добавит неопределенности завтрашнему дню, - отмечают они. - Центральные банки, особенно стран БРИКС, продолжат скупать золотые слитки, а китайцы и индийцы не будут изменять национальным традициям и продолжат спонсировать рост рынка золотых украшений".

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