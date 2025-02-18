Рынок акций РФ днем скорректировался после утреннего роста в ожидании новостей из Эр-Рияда

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ днем во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после ралли в ожидании новостей о переговорах России и США в Эр-Рияде относительно разрешения конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи опустился в район 3310 пунктов после утреннего роста выше 3360 пунктов.

К 13:10 МСК индекс МосБиржи составил 3309,5 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1140,23 пункта (+0,03%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составляет 91,4347 руб. (+1,12 рубля).

В начале утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 поднимался выше 3360 пунктов (новый максимум с конца мая 2024 года).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

В понедельник в Эр-Рияде начались первые за много лет переговоры официальных лиц России и США. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Повестка встречи представителей России с американскими визави в Эр-Рияде посвящена восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - добавил он.

Тем временем совещание ряда европейских лидеров по Украине и безопасности, завершившееся в Париже вечером в понедельник, отмечено разногласиями сторон, сообщили СМИ Франции. "Совещание в Елисейском дворце завершилось. Между европейцами раздор", - пишет Le Figaro.

Судя по комментариям СМИ, длившаяся более трех часов встреча восьми руководителей европейских стран, глав Европейского совета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО не привела к какому-либо конкретному результату.

В частности, сообщается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США предоставить "гарантии безопасности" Украине. Германский канцлер Олаф Шольц назвал подобные дебаты "крайне неуместными" и "преждевременными". По его словам, эти дискуссии в данный момент его "немного раздражают". Шольц отметил, что не хочет "навязанного Украине мира" и "не может быть разделения ответственности между Соединенными Штатами и Европой", а "НАТО - это совместные действия".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Европа готова и желает укрепиться, взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине". По его словам, именно это он "вынес" из экстренной встречи в Елисейском дворце.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, широкий рынок акций РФ во вторник скромно снижается, сохраняя высокий уровень волатильности. Во вторник проходят переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии, инвесторы продолжат держать в фокусе геополитику.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. Во вторник в Саудовской Аравии проходит встреча представителей США и РФ по целому кругу вопросов, в том числе разрешения украинского кризиса.

Инвесторы надеются на лучшее и выполнение обещаний Трампа по урегулированию украинского конфликта, для чего, впрочем, понадобится разработка серьезного плана действий и согласие украинской стороны. Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может продвинуться к максимуму прошлого года - 3521 пункт на позитивных ожиданиях, но затем инвесторам понадобятся реальные факты, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, рынок акций РФ днем умеренно просел, инвесторы следят за ходом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде. СМИ уже начали публиковать некоторые тезисы, озвученные перед началом переговоров руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым: по его словам, РФ и США сейчас находятся только в начале диалога по вопросу о санкциях, а прогресс в отношениях между двумя странами в области экономики возможен в течение 2-3 месяцев.

Индекс МосБиржи снижается, пытаясь удержаться на отметке 3300 пунктов. Рынок все еще выглядит сильно перегретым, об этом свидетельствует индикатор RSI и значительное отклонение от скользящих средних. Поэтому коррекция может продолжиться, поддержку могут оказать уровни 3120 и 3000 пунктов, считает Иванов.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, во вторник рынок ждет новостей с переговоров России и США, индекс МосБиржи будет консолидироваться в зоне 3280-3350 пунктов.

"В фокусе переговоры России и США, заявления по их итогам будут определяющими для дальнейшей динамики рынка. Мы считаем, что индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350 пунктов", - отметила аналитик.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ перекуплен, возможна коррекция.

"Геополитика сейчас играет первую скрипку, поэтому локальные инвесторы будут внимательно следить за новостями со встречи двух делегаций из России и США, которая пройдет сегодня в Саудовской Аравии, где будут обсуждать условия урегулирования украинского конфликта. Если по итогам встречи важных решений не прозвучит, то вероятно, инвесторы поспешат зафиксировать прибыль после нескольких недель роста", - полагают эксперты "БКС МИ".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,1-0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,4% к уровню пятницы).

Председатель КНР Си Цзиньпин на закрытой встрече с ведущими представителями крупного бизнеса пообещал поддержку частному сектору, сообщает Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник снизил ключевую процентную ставку до 4,1% с 4,35% годовых на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией, что совпало с консенсус-прогнозом. Это первое сокращение ставки с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

RBA выразил растущую уверенность в том, что инфляция в стране устойчиво движется к середине целевого диапазона 2-3%.

На нефтяном рынке днем во вторник цены растут, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:10 МСК во вторник составила $75,65 за баррель (+0,6% и +0,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,66 за баррель (+1,3% к уровню пятницы).

Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть различные мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:10 МСК составил 117,31 млрд рублей (из них 26,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,1 млрд рублей на бумаги ВТБ и 11,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).