"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций ГК "Самолет" на уровне "держать" на фоне сохраняющихся структурных проблем на российском рынке недвижимости, сообщается в комментарии аналитика брокера Михаила Конькова.

"Крупнейший застройщик в России по объему текущей стройки опубликовал операционные результаты за четвертый квартал 2024 года: объем продаж первичной недвижимости совпал с ожиданиями менеджмента, озвученными на дне инвестора, и составил почти 290 тыс. кв. м - это в два раза ниже показателя предыдущего года, - отмечает эксперт. - Компания реализовала недвижимость на 61,2 млрд рублей - это на 45% ниже уровня 2023-го. Некоторую поддержку доходам оказал рост цен за квадратный метр (+13% г/г). Помимо операционных результатов, компания сообщила о снижении долговой нагрузки. Мы сохраняем рекомендацию "держать" для акций ГК "Самолет" на фоне сохраняющихся структурных проблем на российском рынке недвижимости".

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