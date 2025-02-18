"Финам" повысил прогнозную цену акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF до $75

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF с $64 до $75 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Компании сектора кибербезопасности в первой половине прошлого года сильно отставали от рынка, но с начала осени принялись опережать его, догнав основные фондовые бенчмарки по годовой доходности. Этому поспособствовала победа Дональда Трампа на выборах в США, чья политика подразумевает стимулирование компаний из разных отраслей, в том числе кибербезопасности, которые получат преимущество от развития технологического сектора, - пишет эксперт. - В связи с этим мы повышаем целевую цену акций фонда First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF, но оставляем свою нейтральную рекомендацию для них".

Основные риски для отрасли, по мнению Степанова, сопряжены с высокими процентными ставками, макроэкономической нестабильностью и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности, в его состав входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

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