ПСБ с осторожностью смотрит на акции застройщиков на рынке РФ в ближайшей перспективе

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) с осторожностью смотрят на акции компаний сектора девелоперов на российском рынке в ближайшей перспективе, сообщается в обзоре банка.

Однако эксперты отмечают, что для долгосрочных инвесторов бумаги застройщиков по-прежнему могут быть интересны к покупке.

Операционные результаты "Самолета" за 2024 год очевидно хуже, чем в рекордном 2023 году, но с учетом неблагоприятной картины на рынке жилья в прошлом году они не так плохи, есть основания ждать достойной финансовой отчетности, говорится в материале.

"Но не стоит забывать, что к середине прошлого года у компании была высоковатая долговая нагрузка: чистый долг/скорр. EBITDA за двенадцать месяцев составлял 2,2х. Поэтому, с учетом не обнадеживающих прогнозов ЦБ РФ по ключевой ставке, мы пока с осторожностью смотрим на сектор девелоперов в ближайшей перспективе. Однако для долгосрочных инвесторов бумаги застройщиков по-прежнему могут быть интересными к покупке", - указывают в ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.