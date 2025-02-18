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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может торговаться в диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
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18 февраля 2025 года 11:26
Рубль может торговаться в диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
Вероятна высокая волатильность торгов валютной пары юань/рубль во вторник, курс способен двигаться в широком диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают в комментарии, что на динамику рынка будут влиять новости с переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Традиционная публикация недельных данных по запасам в США перенесена на более поздний срок, и котировки нефти пока могут задержаться вблизи текущих уровней, полагают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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