"Финам" повысил прогнозную цену акций Полюса до 18400 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 18400 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"После нашего предыдущего обзора произошло несколько важных событий. Золото продолжило рост. Менеджмент компании представил обновленные параметры по проектам развития, которые позволят к 2030 году удвоить добычу. Акционеры эмитента приняли решение о сплите акций. Все они позитивны для компании, что позволило поднять оценку, однако рост цены акций вслед за золотом уже отыграл это повышение, - пишет эксперт. - Сейчас цена акций соответствует нашей оценке на среднесрочную перспективу. Акции "Полюса" имеют хороший долгосрочный потенциал роста, однако в 2025-2026 гг. свободный денежный поток будет под давлением высоких капитальных вложений в реализацию проектов развития".

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