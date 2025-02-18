Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем в ожидании новых драйверов к росту

Москва. 18 февраля. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет в ожидании новых драйверов к росту.

В частности, рынок ждет известий относительно встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии, которая будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,377 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера биржевой курс юаня продолжил проторговывать верхнюю часть диапазона 12-12,5 руб., в которую он перешел в конце прошлой недели. Торговая активность в биржевом сегменте снизилась, внебиржевые курсы также особой волатильности не продемонстрировали и чуть подросли по итогам дня. Создается ощущение, что спекулятивные игроки, двигающие котировки валют последние дни, перешли к ожиданию конкретики от встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии. В условиях, с одной стороны, сдержанного спроса со стороны импортеров, обусловленного сезонностью и санкционным давлением, а с другой - более устойчивого предложения со стороны экспорта и Банка России, новостной фон выступает определяющим движения валютных курсов фактором. И позволяет рублю по-прежнему оставаться более крепким, чем мог бы быть исходя из текущего фундаментала. Сегодня курс юаня может остаться в диапазоне 12-12,5 руб. Но в дальнейшем, несмотря на приближение налоговых выплат (28 февраля), рассчитываем на возвратное движение курса в направлении 12,5-13 руб. Технически китайская валюта выглядит уже перепроданной, что может способствовать дальнейшему ослаблению спекулятивного давления. Да и экспортеры, судя по повышенным объемам прошлой недели, поактивнее продавали валюту и могут в меньшей степени влиять на курс перед налогами", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2025 года вырос на 3,1% по отношению к декабрю 2024 года, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора.

В целом за 2024 год в экспортных поступлениях доля токсичных валют снизилась до 18,6% с 31,6% в 2023 году, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов. При расчетах за импорт доля этих валют снизилась в 2024 году до 22,0% с 34,0% в 2023 году.

Одновременно увеличивалась доля платежей в российских рублях: доля рублей в экспортной выручке в 2024 году достигла 41,3% после 39,0% в 2023 году, в расчетах за импорт в 2024 году - 43,2% после 30,0% в 2023 году.

Доля платежей в прочих, нетоксичных валютах в экспортных поступлениях поднялась в 2024 году до 40,2% после 29,4% в 2023 году, в расчетах за импорт она в 2024 году составила 34,7% после 36,0% в 2023 году.

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,45 за баррель, что на 0,32% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,06%, до $71,49 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов), а в прошлую пятницу стоимость мартовских контрактов опустилась на 0,8%, до $70,74 за баррель.

Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть различные мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.