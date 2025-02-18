"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"Текущая оценка по мультипликатору P/E 2024п составляет 7,5x против среднеисторического уровня 9,3х", - отмечает он.

"Эмитент раскрыл операционные результаты, а также основные финансовые показатели Т-Банка и Росбанка за январь 2025 года по РСБУ. Считаем, что опубликованные цифры за январь сильные и подтверждают наш позитивный взгляд. Продолжается рост клиентской базы, объема покупок и активов под управлением группы", - указывает эксперт в комментарии.

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