Индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе внимания инвесторов будут находиться переговоры России и США, их риторика будет определяющей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.