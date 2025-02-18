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18 февраля 2025 года 09:43

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Повестка встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими визави в Эр-Рияде посвящена восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - добавил он. Еще один вопрос касался возможности обсуждения в Эр-Рияде ближневосточного урегулирования.

Ушаков сразу после приземления российской делегации в Эр-Рияде назвал приоритетом начало нормализации отношений Москвы и Вашингтона в ходе предстоящих во вторник переговоров. "Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу". По данным телеканала "Россия 1", переговоры начнутся в 9:00.

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с праздничным днем (День президентов).

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику, исключением выступает только рынок акций Австралии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК увеличился на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Председатель КНР Си Цзиньпин на закрытой встрече с ведущими представителями крупного бизнеса пообещал поддержку частному сектору, сообщает Trading Economics. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК выросло на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 0,6%.

Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,7%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник снизил ключевую процентную ставку до 4,1% с 4,35% годовых на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией, что совпало с консенсус-прогнозом. Это первое сокращение ставки с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

В свою очередь цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,39 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,6%, до $75,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 1%, до $71,45 за баррель. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником, а в прошлую пятницу стоимость мартовских контрактов опустилась на 0,8%, до $70,74 за баррель.

Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов. По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть различные мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 3,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,652 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,932 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился на 0,04% и составил 108,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (15-17 февраля) прибавил 0,05%, поднявшись до 1000 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,2%), "Почта России БО-002P-01" (+1,1%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,39%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,77%) и "Транснефть-001P-08" (-0,69%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новые технологии" снизило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-04 до не выше 25,5% годовых с не выше 26% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 28,05% годовых. Компания 18 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций: флоатер серии 001Р-03 и выпуск с фиксированными купонами серии 001Р-04. Совокупный объем - 1 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 предусмотрены плавающие купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред не выше 600 базисных пунктов. Купоны по обоим займам квартальные. Выпуск 001Р-03 будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-04 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Полипласт" 20 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-02 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Органик парк" снизило планируемый объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П01 с 300 млн до 100 млн рублей. Сбор заявок на выпуск запланирован на 25 февраля. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 30,00% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне не выше 34,49% годовых. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 4 декабря 2024 года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ДелоПортс" во второй половине марта планирует провести сбор заявок и размещение облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными ежемесячными, ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 21,96% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 46-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 10,92% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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