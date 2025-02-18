Потенциал коррекции индекса RGBI пока сохраняется - ПСБ

Потенциал для коррекции индекса RGBI пока сохраняется, целью является диапазон 103-104 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Целью коррекции по-прежнему считаем диапазон 103-104 пункта по индексу RGBI. Во-первых, основной позитив от геополитических новостей уже впитан рынком. Во-вторых, до ближайшего заседания ЦБ РФ, которое станет ориентиром для инвесторов по процентной политики регулятора, еще много времени (21 марта 2025 года), - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, эффект на инфляцию от укрепления рубля начнет проявляться не ранее середины марта, в результате чего оперативная статистика по динамике цен вряд ли будет чрезмерно оптимистичной".

Долгосрочный взгляд на долговой рынок в 2025 году при этом остается позитивным, говорится в материале эксперта ПСБ. "Считаем, что при достижении уровня 103-104 пункта можно возобновить накопление позиции в длинных ОФЗ и корпоративных облигациях с фиксированным купоном", - указывает Грицкевич.

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