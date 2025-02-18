Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за декабрь;

- выступление главы Банка Англии Бейли;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за февраль;

- "Софтлайн" опубликует неаудированные финансовые результаты за 4К и весь 2024 год, проведет конференц-звонок с топ-менеджментом;

- встреча представителей РФ и США в Саудовской Аравии по урегулированию украинского конфликта;

- квартальные результаты Occidental Petroleum и Antofagasta.

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