"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций NiSource с прогнозной стоимостью на уровне $41 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Компания успешно завершила 2024 год, превзойдя изначальные прогнозы менеджмента по росту чистой прибыли. В ближайшие годы эмитент будет иметь множество возможностей для роста особенно благодаря сотрудничеству с дата-центрами, строящимися в Индиане. По нашим оценкам, эти положительные факторы уже заложены в стоимость акций NiSource, поэтому для покупок стоит дождаться ценовых просадок, - пишет эксперт. - Мы оценили акции с помощью мультипликаторов P/E и EV/EBITDA (NTM), а также модели дисконтирования дивидендов (DDM). Потенциал роста стоимости акций компании составляет 3%".

Дивидендная доходность бумаг NiSource составит около 2,8% в течение следующих двенадцати месяцев, отмечает Смирнов. Руководство эмитента установило цель по дивидендам на 2025 год на уровне $1,12 на акцию.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что стихийные бедствия остаются угрозой для инфраструктуры NiSource (в июле 2024 года территория деятельности холдинга в Индиане была затронута несколькими торнадо, однако серьезного ущерба удалось избежать).

NiSource - американский коммунальный холдинг, предоставляющий газ и электроэнергию 3,7 млн потребителям в шести штатах: Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.