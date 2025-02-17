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17 февраля 2025 года 19:31

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3300п по индексу МосБиржи в ожидании новостей с переговоров США и РФ

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, умеренно подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с конца мая прошлого года; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+8,5%) и банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+7,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3308,41 пункта (+3,9%), индекс РТС - 1139,85 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составил 91,4347 руб. (+1,12 рубля).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+7,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,9%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+5,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+3,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,8% и +2,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%).

Американо-российская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник, сообщил портал Axios, ссылаясь на источники. "Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщили два осведомленных источника", - говорится в сообщении.

Они подтвердили сообщения СМИ о том, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Портал отмечает, что состав российской делегации пока неизвестен, "скорее всего, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что участие Украины во встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено. "Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовскую Аравию, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, потом двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого - совместные переговоры", утверждает телеканал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие президента Украины Зеленского в переговорном процессе. "Он будет в этом участвовать, да", - сказал он в ночь по московскому времени, общаясь с журналистами.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю ростом, впервые с мая 2024 года превысив круглые 3300 пунктов. Подъем рынка был практически фронтальным на фоне поступающих сообщений о продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Нефть Brent двигалась у $75 за баррель, внешний фон был спокойным. В США торги в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником, китайские и европейские индексы в основном торговались в небольшом "плюсе". Данные по торговому балансу еврозоны за декабрь вышли сильнее ожиданий.

Во вторник будет опубликован февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. На российском рынке компания "Софтлайн" (MOEX: SOFL) проведет конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом и опубликует неаудированные финансовые показатели за 2024 год. Во вторник должна состояться встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии, об ее итогах инвесторы узнают уже в среду. В целом геополитика остается ключевым фокусом для инвесторов. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 февраля - 3200-3325 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в понедельник показывают преимущественно "бычью" динамику.

Китайский рынок вырос на фоне оптимизма, связанного с быстрым развитием сферы искусственного интеллекта. Российский рынок начал неделю с продолжения уверенного роста на фоне новостей о возможности встречи представителей России, США и Украины в Саудовской Аравии уже 18 февраля.

Рынок не особо смутила смена ожиданий по будущей траектории ДКП, когда ЦБ РФ на заседании в пятницу не только не дал намека на снижение ключевой ставки, а даже оставил возможность ее повышения на ближайших заседаниях. То, что рынок почти не обратил на это внимания, говорит о силе "бычьих" настроений и что главную роль в ближайшее время будут играть именно геополитические новости. Возможен рост рынка вплоть до встречи президентов США и России. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3300 пунктов, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вырос на геополитических ожиданиях, обновив максимумы года.

Акции "Сегежи Групп" продолжили отвоевывать утерянные в прошлом году позиции в надежде на улучшение ситуации в отрасли. Так, ранее в феврале президент РФ Владимир Путин призвал поддержать внутреннюю лесопереработку из-за сложностей с экспортом. Дополнительным позитивом для российских банков выступили сообщения СМИ о возможном ослаблении или снятии санкций при успешности мирных переговоров по Украине. В частности, кредиторы могут быть переподключены к системе SWIFT, а платежные системы Visa и Mastercard, по словам представителей Госдумы, могут вернуться в РФ.

Акции ПАО "Полюс" скорректировались вместе с приостановкой роста цен на золото, негативное влияние на которые, очевидно, оказывают новости об активной подготовке плана урегулирования украинского конфликта.

У внешних рынков все еще нет конкретных веских поводов для беспокойства, при этом риски расширения торговых пошлин еще не учтены в ценах. Зарубежные инвесторы, судя по всему, также надеются на возможное позитивное влияние урегулирования украинского конфликта на мировую экономику. Российский рынок к завершению основной сессии ускорил рост в рублевом сегменте в ожидании встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии, на которой стороны планируют определить готовность к разрешению конфликта. Индекс МосБиржи на этом фоне продолжает движение к пику 2024 года 3521 пункт, до которого, в принципе, может дойти на одних оптимистичных ожиданиях. Впоследствии, однако, инвесторы наверняка будут ждать геополитической конкретики, при отсутствии которой на биржи может прийти масштабная фиксация прибыли, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, пятничное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке не порадовало: регулятор ожидаемо оставил ее неизменной, но риторика была жесткой. В релизе ЦБ указал, что на следующем заседании будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки. Средняя ставка в этом году ожидается в диапазоне 19-22%, а не 17-20%, как ранее. Это подразумевает возможность ее увеличения до 23%. Решение ЦБ говорит о том, что с высокой ставкой жить придется очень долго, а это значит, что покупок акций самых закредитованных компаний в инвестиционных целях стоит избегать.

Негатив от ЦБ был во многом нивелирован позитивными ожиданиями от геополитики. На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности не было негативных для России решений. По сообщениям СМИ, начинается работа между Москвой и Вашингтоном по разработке принципов урегулирования украинского конфликта. В ближайшие дни возможна встреча лидеров двух стран - этот факт будет "тащить" рынок акций вверх, считает эксперт.

Стоит также учитывать слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор принимал свои решения исходя из прогнозов неизменности геополитики. Это вполне логично - он должен опираться на факты, а не на ожидания. Так что улучшение геополитического фактора может смягчить позицию ЦБ.

Преодоление индексом МосБиржи уровня 3300 пунктов открывает дорогу на следующую цель 3500 пунктов (район максимума прошлого года - ИФ). Имеющаяся техническая перекупленность не станет тормозом для роста при появлении позитивных новостей, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов, в преддверии начала мирных переговоров США и РФ по Украине стала актуальной тема возможного снятия санкционных ограничений и то, какие компании от этого выиграют больше всего.

Следует понимать, что санкции будут сниматься постепенно и в течение длительного времени, поскольку это главный рычаг влияния США. "Факторов для сильного укрепления рубля нет, повторения 2022 года не будет. Снятие санкций приведет к увеличению импорта, из-за чего спрос на валюту увеличится, а на рубль - снизится. Помимо этого, не стоит забывать про необходимость пополнения доходной части бюджета. Наиболее возможный вариант решения этой проблемы - девальвация рубля", - считает аналитик.

Самой важной и сложной отраслью выступает энергетика. Трамп намерен снизить мировые цены на нефть, поэтому частичное снятие санкций на экспорт из РФ вполне возможно. При этом США сами заинтересованы в поставках тяжелой нефти из России, которые теоретически могут заменить канадские сорта в случае введения пошлин. Это станет позитивным моментом для всех нефтяных компаний, полагает Головинов.

С газом ситуация сложнее, так как количество вариантов велико. США могут снять ограничения с новых проектов "НОВАТЭКа", но взамен будут настаивать на ограниченных поставках СПГ в Европу. Чтобы ЕС особо не переживал, могут запустить уцелевшую нитку "Северного потока 2" и восстановить поставки через Украину. Это хороший сценарий для "НОВАТЭКа" и "Газпрома", но при условии, что санкции будут сняты. Учитывая интерес США к газовому рынку Европы, здесь не все так однозначно. По "Совкомфлоту" (MOEX: FLOT) тоже много вопросов: нет полной уверенности, что санкции с российского флота будут полностью сняты, считает аналитик.

Более простым решением может стать послабление санкций для финансового сектора. Одним из первых решений Запада может стать подключение России к SWIFT. Трамп неоднократно говорил о планах восстановить популярность доллара в мире. На банки это повлияет незначительно. Куда важнее, это снятие санкций с МосБиржи, НКЦ, разрешение на участие в сделках с российскими бумагами и допуск российских инвесторов к зарубежным рынкам. Этот фактор будет позитивным для МосБиржи и особенно для "СПБ Биржи" (SPB: SPBE), полагает Головинов.

Бенефициарами импортозамещения и параллельного импорта сейчас являются такие компании, как "Соллерс" (MOEX: SVAV), "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "М.Видео" (MOEX: MVID), "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), "Группа Астра" (MOEX: ASTR), "Диасофт" (MOEX: DIAS) и "Ива Партнерс". В случае ослабления западных санкций у них могут возникнуть очевидные проблемы, так как доступ к зарубежным ИТ-решениям, товарам и автомобилям приведет к падению спроса на продукцию отечественных компаний, заключил представитель ИК "Вектор Капитал".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,02%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,1-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,2%).

Экономика Японии в IV квартале 2024 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете правительства. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,3%.

Рост экономики Японии в октябре-декабре в пересчете на годовые темпы составил 2,8% (+1,7% в третьем квартале). Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1%.

Несмотря на позитивные статданные, настрой японских инвесторов остается осторожным, с учетом сохраняющихся опасений в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа, отмечает Trading Economics.

В КНР трейдеры ждут новостей с делового мероприятия, участие в котором должен принять председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители бизнеса.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены умеренно подросли после снижения в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,87 за баррель (+0,2% и -0,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $70,99 за баррель (+0,4% и -0,8% в пятницу).

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,1%, а WTI снизилась на 0,4%, завершив в "минусе" четвертую неделю подряд.

Утром поддержку нефтяным котировкам оказали публикации СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают перенос на более поздний срок запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить ее для снижения цен.

Ранее предполагалось, что с апреля ОПЕК+ начнет постепенно восстанавливать производство, увеличив его к концу 2026 года в совокупности на 2,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Сообщения о возможном восстановлении с марта поставок нефти из иракского Курдистана через нефтепровод Киркук-Джейхан и перспектива возвращения на рынок около 300 тыс. баррелей в сутки в результате этого оказывает на цены некоторое давление, пишут аналитики ING.

Поставки через трубопровод были приостановлены в начале 2023 года из-за конфликта по поводу платежей между Ираком и Турцией.

Между тем сигналы о возможном возобновлении экспорта поступают не впервые, отмечают в ING, добавляя, что возобновление поставок усложнит для Ирака соблюдение квот, согласованных с ОПЕК+.

Инвесторы ждут переговоров об урегулировании российского-украинского конфликта, которые должны стартовать на этой неделе в Саудовской Аравии. Если они пройдут успешно, поставки нефти из РФ могут возобновиться, отмечает Trading Economics.

В центре внимания рынков по-прежнему остаются заявления Трампа в сфере внешней торговли. Торговые войны могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Ранее американский президент подтвердил намерение обложить пошлинами импорт европейских товаров, а также заявил, что тарифы на ввоз в США автомобилей могут начать действовать со 2 апреля.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+20,3%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+11,2%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+10,9%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+10%), "СПБ биржи" (+9,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+7,5%).

Подешевели акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-0,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 177,4 млрд рублей (из них 26,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 21,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 20,59 млрд рублей на акции банка ВТБ).

Рк вч

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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