Индекс Мосбиржи будет колебаться до конца февраля в пределах 3200-3400 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, сокрее всего, будет колебаться до конца февраля в пределах 3200-3400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с мая 2024 года пробил вверх психологически значимую отметку 3300 пунктов и к последнему часу торгов закрепился на уровне 3302,7 пункта, прибавив 3,7%, - отмечает эксперт. - Рост рублевого бенчмарка с начала года составил на 17%. Основной вклад в этот результат внесли торги 13 февраля, когда индекс поднялся на 6%, а также сегодняшняя сессия. Причин для ралли, на наш взгляд, несколько. Среди них ожидание некоторой нормализации российско-американских отношений и надежды на смягчение санкций".

В частности, в этот понедельник было обнародовано заявление главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова о возможном возобновлении работы Visa и Mastercard на российском рынке. Это предполагает снятие санкций хотя бы с нескольких отечественных банков, подчеркивает Мильчакова. Также слухи о смягчении ограничений в отношении российского банковского сектора начали появляться в соцсетях.

"Сохранение ставки Банка России биржевые игроки могли трактовать как сигнал к тому, что переход к смягчению монетарных условий начнется не в конце текущего года, а раньше, - пишет аналитик. - На наш взгляд, перспектива достижения индексом Мосбиржи отметки 3400 пунктов и проход выше будет зависеть от итогов завтрашних переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии. Если оптимистичный информационный фон сохранится и появится какая-то конкретика относительно даты переговоров между Вашингтоном и Москвой на высшем уровне, рынок продолжит двигаться к 3400 пунктам, в противоположном случае индекс снова может откатиться к 3200. Мы ожидаем, что до конца февраля индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3200-3400 пунктов".

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