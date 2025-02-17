"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon с "покупать" до "держать", сохранив пока при этом прогнозную стоимость на уровне 3894 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Мы присвоили рейтинг "покупать" распискам эмитента в сентябре прошлого года. С этого момента бумаги выросли на 29% и превысили нашу целевую цену. Котировки росли преимущественно на фоне общерыночной эйфории. Финансовые результаты по итогам 2024 года компания опубликует 27 февраля, после этого мы можем обновить нашу целевую цену, - пишет эксперт. - Для расчета справедливой стоимости бумаг Ozon мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции".

Ozon - цифровая экосистема, объединяющая маркетплейс, банк и рекламные услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.