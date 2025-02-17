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17 февраля 2025 года 15:38

Рубль днем немного снижается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе

Москва. 17 февраля. Юань умеренно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе, вызванного надеждами на урегулирование в обозримом будущем российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,4925 руб., что на 1,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 33 копейки, до 93,12 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 59 копеек, до 97,37 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-94 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе поддержать рубль способно решение ЦБ оставить ставку неизменной, однако в его курсе текущий уровень ставки уже заложен, и он во многом определяется балансом экспорта и импорта, а также политической обстановкой.

"Обсуждая решение по ставке, конечно, не были проигнорированы текущее укрепление рубля и осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, - подчеркивает Тимошенко. - Однако эти факты скорее могли повлиять на риторику регулятора, а само решение по ставке - процедура, учитывающая факт высокой инфляции и повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, которые не оставили шанса на пересмотр ставки в сторону понижения. В числе оптимистичных для российского рынка новостей - данные о январском росте доходов РФ от нефтяного экспорта почти на $950 млн относительно декабря прошлого года".

Инфляция в России в январе 2025 года составила 1,23% после 1,32% в декабре 2024 года, сообщил в пятницу Росстат. Она немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,18%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (аналитики ожидали 9,87%) с 9,52% на конец декабря 2024 года.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Котировки нефтяных фьючерсов перешли к слабому снижению после небольшого роста ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,59 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,13%, до $70,63 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,1%, а WTI снизилась на 0,4%, завершив в минусе четвертую неделю подряд.

Сообщения о возможном восстановлении с марта поставок нефти из иракского Курдистана через нефтепровод Киркук - Джейхан и перспектива возвращения в результате этого на рынок около 300 тыс. баррелей в сутки оказывает на цены некоторое давление, пишут аналитики ING.

Поставки через трубопровод были приостановлены в начале 2023 года из-за конфликта по поводу платежей между Ираком и Турцией.

Инвесторы ждут переговоров об урегулировании российского-украинского конфликта, которые должны стартовать на этой неделе в Саудовской Аравии. Если они пройдут успешно, поставки нефти из РФ могут возобновиться, отмечает Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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