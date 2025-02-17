ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в марте 2025г - "Т-Инвестиции"

Банк России оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания 21 марта 2025 года, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

При этом, по мнению экспертов, плавное снижение ставки может начаться еще до середины текущего года. Условиями для смягчения денежно-кредитной политики, по оценке аналитиков, могут выступить: сохранение тренда на торможение кредитования и замедление роста спроса; последующее снижение инфляции (с приближением недельной инфляции к +0,1%) и инфляционных ожиданий.

Первое снижение ценовых ожиданий предприятий уже случилось в феврале после пиков конца 2024 года, отмечают эксперты брокера в обзоре. Такое снижение должно продолжиться как минимум на протяжении двух-трех месяцев подряд для смягчения настроя регулятора, указывают они.

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