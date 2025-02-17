"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 910 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

Эмитент опубликовал сокращенные результаты за 2024 год по МСФО. Выручка увеличилась за счет умеренного роста производства и переработки, а также ослабления рубля, отмечает эксперт. В долларах США выручка оказалась немного выше, а EBITDA немного ниже прошлогодних значений. Чистая прибыль существенно снизилась, в том числе из-за изменения отложенных налоговых обязательств, обращает внимание Мударисов.

"В целом мы считаем результаты смешанными. Стоит учесть, что в январе "Газпром нефть" попала под санкции США, что еще не отражено в текущем отчете. Сохраняем позитивный взгляд на акции с целевой ценой 910 рублей. У бумаги один из самых высоких потенциалов роста акций среди российских нефтяников", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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