"Финам" подтверждает рейтинг акций Россети Ленэнерго на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" на уровне "покупать" с целевой ценой 274,7 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 27%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" предлагают инвесторам привлекательные дивиденды, - пишут аналитики. - По нашим оценкам, выплаты за 2024 год могут составить около 28,6 руб. на акцию, что соответствует одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе - 13,2%. "Россети Ленэнерго" сохраняют финансовую устойчивость благодаря чистой денежной позиции в размере 10,9 млрд руб. (на 30 июня 2024 года)".

Согласно отчету за 9 месяцев 2024 года по РСБУ, выручка компании увеличилась на 13,6% (г/г) до 88,3 млрд руб., а процентные доходы подскочили до 2,9 млрд руб. (+187,7% (г/г)) на фоне повышения ключевой ставки. В результате чистая прибыль составила 26,0 млрд руб. (+36,3% (г/г)). В 2025 году эксперты "Финама" ожидают сохранения сильной динамики бизнеса "Россети Ленэнерго" как за счет очередной индексации тарифов сетевых компаний, так и благодаря развитию промышленности и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, что способствует увеличению доходов от услуг по технологическому присоединению новых клиентов.

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