Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может начаться во втором полугодии 2025г - Freedom Finance Global

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может начаться во втором полугодии 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Росстат оценил рост годовой инфляции потребительских цен в январе 2025 года в 9,9%, что на 0,4 процентного пункта превысило годовую инфляцию декабря 2024 года, составившую 9,5%, отмечает эксперт. Помесячная инфляция в январе продолжила замедляться и снизилась с декабрьских 1,32% до 1,23%, причем замедление показателя фиксируется уже третий месяц подряд.

"Замедление роста цен по целому ряду товарных групп в январе в помесячном выражении и продолжение замедление роста цен в феврале, если произойдет, может мотивировать ЦБ РФ снова сохранить на мартовском заседании совета директоров в феврале ключевую ставку на текущем уровне в 21% годовых, - допускает Мильчакова. - Мы ожидаем, что прогноз ЦБ РФ о выходе инфляции на пик весной этого года с высокой вероятностью реализуется, и дальнейшее снижение инфляции может стать основанием для смягчения денежно-кредитной политики регулятора уже во второй половине текущего года".

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