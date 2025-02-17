Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм в ожидании геополитических новостей, индекс МосБиржи превысил 3270п

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; сигналы с мировых рынков капитала носят смешанный характер, умеренно подрастает нефть (фьючерс на Brent пытается отыграть $75 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3270 пунктов во главе с бумагами ВТБ (MOEX: VTBR) (+7,3%) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,1%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3273,07 пункта (+2,8%), индекс РТС - 1141,72 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 февраля, составляет 90,3099 руб. (-72,14 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,8% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

Американо-российская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники. "Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщили два осведомленных источника", - говорится в сообщении.

Они подтвердили сообщения СМИ о том, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Портал отмечает, что состав российской делегации пока неизвестен, "скорее всего, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что участие Украины во встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено. "Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовскую Аравию, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, потом двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого - совместные переговоры", утверждает телеканал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие президента Украины Зеленского в переговорном процессе. "Он будет в этом участвовать, да", - сказал он в ночь по московскому времени, общаясь с журналистами.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в понедельник растет на фоне позитивных геополитических слухов, и пока они не стали фактами, формировать долгосрочный портфель еще рановато. ЦБ РФ в пятницу четко дал понять, что не закладывает данные сценарии в свои прогнозы, отметил аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что обнадеживающие геополитические новости выступают драйвером роста рынка акций РФ.

С технической точки зрения индекс МосБиржи выглядит перекупленным, однако рынок продолжил подъем на фоне новостей о продолжении переговорного процесса США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Во вторник должна состояться встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии, итоги встречи инвесторы узнают в среду. В целом геополитика остается ключевым фокусом для инвесторов, поэтому, если техническая коррекция, которая наметилась в минувшую пятницу, не получит развития, то можно ожидать движения рынка в сторону следующего сильного сопротивления 3500 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжит отыгрывать геополитические новости и запланированную встречу представителей США и РФ по Украине в Саудовской Аравии уже 18 февраля.

На выходных СМИ сообщили, что администрация Трампа хочет добиться урегулирования конфликта до 20 апреля. В ближайшие дни, очевидно, будет обнародован план заключения перемирия, от деталей которого будет зависеть движение российских акций. На прошлой неделе инвесторов несколько обеспокоили заявления представителей США о возможном ужесточении энергетических санкций против РФ, но в целом на данный момент общий настрой на рынке остается оптимистичным, полагает аналитик.

Опубликованные в пятницу данные Росстата при этом показали ускорение инфляции в РФ в январе с 9,5% до 9,9% г/г, что, однако, оказалось чуть ниже ожидавшихся 10%, отметила Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает ослабления эйфории на рынке акций РФ.

"Полагаем, что позитивный новостной фон по геополитике продолжит поддерживать ключевые "фишки", но уже в меньшей мере, рынок выглядит уже перегретым. Не способствуют активным покупкам и итоги заседания Банка России. Целевым для индекса МосБиржи в понедельник видится диапазон 3180-3280 пунктов. Склонны опасаться попыток отката к его нижней границе во второй половине дня или во вторник", - считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, пятничное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке не порадовало: регулятор ожидаемо оставил ее неизменной, но риторика была жесткой. В релизе ЦБ указал, что на следующем заседании будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки. Средняя ставка в этом году ожидается в диапазоне 19,0-22,0%, а не 17,0-20,0%, как ранее. Это подразумевает возможность ее увеличения до 23%. Решение ЦБ говорит о том, что с высокой ставкой жить придется очень долго, а это значит, что покупок акций самых закредитованных компаний в инвестиционных целях стоит избегать.

Негатив от ЦБ был во многом нивелирован позитивными ожиданиями от геополитики. На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности не было негативных для России решений. По сообщениям СМИ, начинается работа между Россией и США по разработке принципов урегулирования украинской проблемы. В ближайшие дни возможна встреча лидеров двух стран - этот факт будет "тащить" рынок акций вверх, считает эксперт.

Стоит также учитывать слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор принимал свои решения исходя из прогнозов неизменности геополитики. Это вполне логично - регулятор должен опираться на факты, а не на ожидания. Так что улучшение геополитического фактора может смягчить позицию ЦБ.

"Не исключаем, что в ближайшие дни индекс МосБиржи начнет тестировать отметку 3300 пунктов, преодоление которой откроет дорогу на следующую цель 3500 пунктов (район максимума прошлого года - ИФ). Имеющаяся техническая перекупленность не станет тормозом для роста при появлении позитивных новостей", - считает Антонов.

В США в минувшую пятницу подрос индекс Nasdaq (+0,4%), просел Dow Jones (-0,4%), практически не изменился S&P 500 (-0,01%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%, по данным агентства Bloomberg.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%, отмечает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

В Азии в понедельник также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,02%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Экономика Японии в IV квартале 2024 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете правительства. Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,3%.

Рост экономики Японии в октябре-декабре в пересчете на годовые темпы составил 2,8% (+1,7% в третьем квартале). Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1%.

Несмотря на позитивные статданные, настрой японских инвесторов остается осторожным, с учетом сохраняющихся опасений в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа, отмечает Trading Economics.

В КНР трейдеры ждут новостей с делового мероприятия, участие в котором должен принять председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители бизнеса.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены умеренно растут после снижения в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в понедельник составила $74,9 за баррель (+0,2% и -0,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $70,92 за баррель (+0,3% и -0,8% в пятницу).

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,1%, а WTI снизилась на 0,4%, завершив в "минусе" четвертую неделю подряд.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли и то, как принимаемые им меры могут сказаться на предложении и спросе на топливо.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 481 единицу. Число газовых установок также повысилось на одну, до 101 единицы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+17,1%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+13,3%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+12%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+9,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+9,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+7,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,5%).

Подешевели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 83,93 млрд рублей (из них 14,55 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,96 млрд рублей на акции ВТБ).