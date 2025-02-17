Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Газпром нефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

Эмитент опубликовал отчетность за 2024 год по МСФО и операционные результаты. "Финансовые результаты за 2П24 почти совпали с нашими оценками и консенсус-прогнозами. На наш взгляд, результаты неоднозначны и имеют нейтральное значение для цены акций в краткосрочной перспективе. Через несколько недель влияние на настроения рынка в отношении акций "Газпром нефти" окажет рекомендация совета директоров по дивидендам за 2П24", - указывают эксперты.

Консервативный сценарий, отмечают Бахтин и Мордовцев, то есть выплата 75% чистой прибыли до корректировок, предусматривает дивиденды за 2П24 в размере 23,9 руб. на акцию (дивдоходность - 3,8%). Однако компания может применить корректировки на курсовые разницы и изменения в ОНО, что позволило бы увеличить дивиденды до 39,4 млрд руб. (дивдоходность - 6,3%).

"Доходность свободного денежного потока за 2024 год составила 11% (13% при корректировке на ОНО) - она не столь высока в нефтяном секторе. Тем не менее мы оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумагам", - пишут аналитики в обзоре.

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