Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-94 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-94 руб./$1, по паре рубль/евро - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе поддержать рубль способно решение ЦБ оставить ставку неизменной, однако в его курсе текущий уровень ставки уже заложен, и курс национальной валюты во многом определяется балансом экспорта и импорта, геополитической обстановкой.

"Обсуждая решение по ставке, конечно, не были проигнорированы текущее укрепление рубля и осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, - подчеркивает Тимошенко. - Однако эти факты скорее могли повлиять на риторику регулятора, а само решение по ставке - процедура, учитывающая факт высокой инфляции и повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, которые не оставили шанса на пересмотр ставки в сторону понижения. В числе оптимистичных для российского рынка новостей - данные о январском росте доходов РФ от нефтяного экспорта почти на 950 млн относительно декабря прошлого года".

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