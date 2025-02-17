Консолидация курса рубля вблизи текущих уровней может продолжиться в понедельник - ПСБ

Консолидация курса рубля у нижней границы диапазона 12,5-13 руб./юань может продолжиться в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Минувшую неделю курсовые котировки завершили закреплением в районе 12,5 руб за юань и 92 руб. за доллар. Новостной фон продолжает оказывать определяющее влияние на настроения участников рынка, - отмечает эксперт. - Однако, эйфория предыдущей недели должна поутихнуть и может обеспечить небольшую коррекцию курса рубля вверх. Впрочем, стартующие переговоры в Саудовской Аравии могут продолжить подпитывать позитивный новостной фон, что сохранит покупки рубля со стороны спекулятивного капитала".

Кроме того, аналитик допускает к концу текущей недели усиление продажи валюты со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к февральскому периоду налоговых выплат. "Поэтому мы не рассчитываем на выраженную коррекцию курса, а, скорее, ориентируемся на дальнейшую его консолидацию вблизи текущих уровней (у нижней границы диапазона 12,5-13 руб. за юань)", - прогнозирует Попов.

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