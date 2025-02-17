Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3180-3280п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3180-3280 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что позитивный новостной фон по геополитике продолжит поддерживать ключевые "фишки", но уже в меньшей мере - рынок выглядит перегретым. Не способствуют активным покупкам и итоги заседания Банка России. Целевым на понедельник по индексу Мосбиржи видим диапазон 3180-3280 пунктов. Склонны опасаться попыток отката к его нижней границе во второй половине дня или во вторник", - пишет эксперт в комментарии.

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