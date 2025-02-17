Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь подрасти на ожиданиях снижения геополитических рисков

Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут вновь подрасти в ожидании снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; при этом сдерживать рост цен будут относительно "жесткие" сигналы ЦБ РФ о дальнейшей ДКП, прозвучавшие по итогам заседания 14 февраля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием пятницы стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 21% годовых. Вместе с тем сигнал ЦБ относительно дальнейшей динамики ставки остался "жестким" - регулятор будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Банк России также повысил прогноз по среднему уровню ключевой ставки на 2025 год до 19-22% с 17-20% годовых. Кроме того, прогноз по инфляции на текущий год был повышен до 7-8% с 4,5-5%.

Американо-российская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники. "Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщили два осведомленных источника", - говорится в сообщении.

Они подтвердили сообщения СМИ о том, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Портал отмечает, что состав российской делегации пока неизвестен, "скорее всего, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что участие Украины во встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено. "Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовскую Аравию, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, потом двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого - совместные переговоры", утверждает телеканал.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило 14 февраля министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,2% на фоне более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП страны за четвертый квартал. Экономика Японии в IV квартале 2024 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете правительства. Согласно пересмотренным данным, в III квартале ВВП увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение ВВП на 0,3%. Рост экономики Японии в октябре-декабре в пересчете на годовые темпы составил 2,8% (+1,7% в III квартале). Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1%.

Несмотря на позитивные статданные, настрой инвесторов остается осторожным, с учетом сохраняющихся опасений в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа, отмечает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1%. Трейдеры ждут новостей с делового мероприятия, участие в котором должен принять председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители бизнеса. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,5% в ходе торгов. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть плавно поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после снижения в прошлую пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,90 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на 0,4%, до $74,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,1%, до $70,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,8%, до $70,74 за баррель.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли и то, как принимаемые им меры могут сказаться на предложении и спросе на топливо. "Угрозы новых пошлин остаются существенным риском для мирового спроса", - отметил старший рыночный аналитик Exinity Хан Тан. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 42,654 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 25,281 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля вырос на 0,31% и составил 108,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,33%, поднявшись до 999,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+1,12%), "Эталон-Финанс-П03" (+1,03%) и "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,97%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,76%), "АФК Система-1P-21" (-0,67%) и "Ростелеком-001P-01R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-28 объемом 20 млрд рублей. Компания МТС провела сбор заявок на облигации 7 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 21,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 24,05% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 1,3 года.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) завершил размещение годовых облигаций серии 003P-11 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Ставка 1-4-го квартальных купонов по итогам маркетинга была установлена на уровне 22,3% годовых.

МФК "Мани Мен" с 11:00 19 февраля по 15:00 20 февраля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Размещение состоится 25 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. У компании в настоящее время нет бумаг в обращении.

ООО "Балтийский лизинг" 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П15 с офертой через 3 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 24,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не более 27,45%. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Органик парк" 25 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 30% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне не выше 34,49% годовых. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 4 декабря 2024 года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ДельтаЛизинг" 3 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом от 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир будет объявлен позднее. Также предусмотрена амортизационная структура погашения - по 4% от номинальной стоимости бумаг планируется гасит в даты окончания 12-36-го купонов. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 17-21-го купонов выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-19 объемом 12,5 млрд рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила заем в марте 2021 года по ставке 7,35%. По выпуску 27 февраля предстоит оферта.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 13-го купона облигаций серии 001P-05R на уровне 21,5% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей "ДОМ.РФ" разместил в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего полугодового купона - 14,4% годовых. По выпуску 26 февраля предстоит исполнение оферты.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила по оферте и погасила 13 млн 606 тыс. 608 облигаций серии БО-П11, или 68% выпуска. Компании группы также выкупили бумаги серии БО-П11 еще на сумму 3,9 млрд рублей. Таким образом, в результате проведенной оферты публичный долг ГК "Самолет" сократился на 17,5 млрд рублей. Компания разместила 6-летний выпуск облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей в феврале 2022 года по ставке 12,7% годовых. Ставки 7-10-го купонов установлены на уровне 26% годовых.

ООО "Кузина" в очередной раз допустило технический дефолт, на этот раз при выплате 22-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - говорится в сообщении эмитента. В раскрытии отмечается, что планируемая дата исполнения обязательств - до 25 февраля 2025 года, а дата истечения срока технического дефолта - 27 февраля 2025 года. Компания в течение 2024 года допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 70 млн рублей с погашением в 2027 году и амортизацией начиная с апреля 2025 года.