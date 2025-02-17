Рынок ОФЗ, вероятно, перейдет к коррекции на текущей неделе - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, перейдет к коррекции вниз на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI на текущей неделе в отсутствие нового "топлива" со стороны геополитических новостей может развить пятничную коррекцию. Внутренние факторы также пока вряд ли будут радовать инвесторов - торможение инфляции от укрепления рубля начнет проявляться не ранее середины марта. Не исключаем повторения сценария коррекции, наблюдавшейся весь январь - ориентиром в данном сценарии выступает зона 103-104 пункта. Долгосрочный взгляд на долговой рынок в 2025 году при этом остается позитивным", - пишет эксперт в обзоре.

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