Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 3500п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом подъема к уровню 3500 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Баланс рисков складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов на фоне ограниченных рисков коррекции, говорится в материале экспертов. Очередной позитивный импульс индексам, по их мнению, могут предоставить результаты компаний за IV квартал 2024 года.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, данные по инфляции цен производителей, которые выйдут в среду, 19 января, помогут в оценке перспектив потребительной инфляции на февраль.

"При прочих равных индекс Мосбиржи может показать рост в направлении 3500 пунктов, возможно, после непродолжительной консолидации", - пишут эксперты в комментарии.

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