Рынок акций РФ на неделе раллировал на новостях о планах переговоров США и РФ по урегулировании конфликта вокруг Украины

Рынок акций РФ на уходящей неделе продемонстрировал бурное ралли после телефонных переговоров президентов США и России Трампа и Путина, по итогам которых стороны согласились с тем, чтобы начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. Сдерживающим для "быков" фактором в конце недели стало решение ЦБ РФ не менять ставку и умеренно-жесткие прогнозы регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался к 3290 пунктам, обновив максимум с конца мая 2024г, после чего скорректировался до 3185 пунктов; индекс РТС превысил 1110 пунктов (пик с начала июля 2024г) на фоне резкого укрепления рубля.

В период с 10 по 14 февраля индекс МосБиржи вырос на 7,4% и составил 3185,0 пункта, индекс РТС взлетел на 15,7% и достиг 1111,0 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за неделю подрос на 0,4%, до $74,97 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю упал на 6,97 рубля, до 90,3099 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста по большинству blue chips на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $75,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил круглый рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с июля 2024 года; лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+9,1%) и "НОВАТЭКа" (+4,6%), упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (-6,5%) и просели на корпоративных новостях акции "Норникеля" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп предположил, что в будущем проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что у него уже были с ним контакты. При этом он снова не стал комментировать содержание этих контактов, но сообщил, что видит прогресс в попытках украинского урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Трампом.

EBITDA "Норильского никеля" в 2024 году снизилась на 25% вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин, составив $5,2 млрд, сообщила компания в понедельник. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,04 млрд. Менеджмент ГМК будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за необходимости поддержания финансовой устойчивости компании в условиях турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков, заявил первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Нефть подросла на фоне введения Минфином США санкций против перевозчиков иранской нефти. Под санкции попали три танкера и несколько организаций в разных странах, включая Индию и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в КНР.

В воскресенье Трамп сообщил о введении с понедельника пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в США. Китай с понедельника ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР начала действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США. Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция и Евросоюз готовы к ответу на случай введения Трампом пошлин на европейские товары. Канцлер Германии Олаф Шольц также отметил, что Евросоюз готов оперативно отреагировать на введение США пошлин на европейский импорт.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост после локальной коррекции из-за фиксации прибыли игроками на опасениях, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $76,8 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов после утренней просадки в район 2980 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+3%) и ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), аутсайдерами стали акции "РусГидро" (-7,3%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов. Официальный курс доллара США от ЦБ РФ снизился до 95,8024 руб. (-98 копеек).

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели. Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 14-16 февраля, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Акции "РусГидро" упали до уровня 2-недельной давности после сообщения издания "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, что правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам (62,5% "РусГидро" принадлежит Росимуществу, 12,37% - ВТБ, 9,61% - компании En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в "РусГидро" "Дальневосточной генерирующей компании", а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Сбербанк (-0,4% "префы") в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% - до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщил банк. Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года. По словам главы Сбера Германа Грефа, двузначного роста прибыли удалось достичь благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля.

Давление на мировые рынки оказали новости, что Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в США сталь и алюминий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената США.

Поддержку нефти оказали опасения возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС. Во вторник Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу.

Подросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+2,6%) после известий, что президент РФ Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, однако темпы роста замедлились из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел к $76 за баррель) и в ожидании свежих данных Росстата по инфляции в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Индекс МосБиржи днем поднимался к 3060 пунктам, а к закрытию сессии на фоне укрепления рубля скорректировался в район 3025 пунктов; лидировали в росте обновившие максимум с прошлого мая акции "Газпрома" (+3%). Официальный курс доллара США от ЦБ РФ снизился до 94,05 руб. (-1,75 рубля).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (+0,2%) в 2024 году составила 493,5 млрд рублей, что на 6,6% выше, чем годом ранее; нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, без учета эффекта от курсовых разниц составила 553,4 млрд руб., что на 4,6% выше показателя 2023 года, сообщила компания. Таким образом, по итогам второго полугодия чистая прибыль "НОВАТЭКа" составила 151,8 млрд рублей. Рынок ожидал 192 млрд рублей.

Опубликованные после закрытия основных торгов на Мосбирже еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повысило вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года - 1,53%. Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В среду в США вышли свежие данные Минтруда по инфляции: потребительские цены (индекс CPI) в январе увеличились на 3% в годовом выражении. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%, по данным Bloomberg.

Нефть просела на статистике Минэнерго США о запасах сырья в стране: резервы нефти увеличились на 4,07 млн баррелей (ожидался рост на 2,31 млн).

В четверг рынок акций РФ раллировал после известий о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги выше 3200 пунктов после локальной утренней коррекции, индекс РТС на укреплении рубля подскочил выше 1100 пунктов; локомотивом подъема выступили акции АФК "Система" (+14,6%) и "Газпрома" (+13,8%). Официальный курс доллара США от ЦБ РФ упал до 91,03 руб. (-3 рубля).

Вечером в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о телефонном разговоре Путина и Трампа, которые согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров. Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта, а также договорился начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским президентом может состояться в Саудовской Аравии. По словам Пескова, Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет, на подготовку встречи могут уйти как недели, так и несколько месяцев. Украина безусловно будет участвовать в переговорах, но главным визави по теме урегулирования конфликта является Вашингтон, заявил Песков.

Нефть подешевела в свете ожиданий начала переговоров по Украине, поскольку в случае нормализации ситуации в регионе может последовать смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, что в перспективе приведет к росту предложения сырья.

Выручка группы "Черкизово" (+3,3%, до 4639 руб.), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2024 году по МСФО составила 259,281 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем в 2023 году, сообщила компания. Однако скорректированная чистая прибыль сократилась на 25,6%, до 20,353 млрд рублей. Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года из расчета 98,92 руб. на акцию; годовое собрание акционеров состоится 27 марта 2025 года.

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после известий о начале переговорного процесса между США и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи поднимался к 3290 пунктам.

Однако днем рынок приступил к нисходящей коррекции после решения ЦБ РФ оставить ставку неизменной на уровне 21% годовых и умеренно жестких прогнозов регулятора; индекс МосБиржи откатился к вечеру до 3185 пунктов.

Банк России оставил сигнал о дальнейшей ДКП неизменным: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5% и по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с прежних 17-20%, на 2026 год - до 13-14% с 12-13%, на 2027 год сохранил на уровне 7,5-8,5%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что уже набранной жесткости ДКУ (денежно-кредитных условий) может быть достаточно для замедления инфляции, но если ее не хватит, то ЦБ готов вернуться к вопросу о повышении ставки в марте. Также глава ЦБ отметила, что неопределенность со стороны геополитики остается все еще высокой, в базовом сценарии ЦБ РФ пока нет фактора урегулирования украинского конфликта и сейчас его преждевременно включать.

Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу заявил о готовности в случае соответствующих распоряжений американского президента Трампа продолжать вводить санкции против российской энергетики.

В период с 10 по 14 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги "Газпрома" (+17%), "Юнипро" (+17%), АФК "Система" (+14%); хуже рынка выглядели акции ПАО "Группа Аренадата" (-10%), ПАО "Группа Астра" (-8%), ПАО "Южуралзолото" (-8%).

Рынок акций РФ во второй половине февраля сохранит настрой на продолжение восстановления в ожидании составления плана урегулирования конфликта вокруг Украины, сдерживающим "быков" фактором выступят опасения, что период жесткой монетарной политики ЦБ РФ продолжится дольше, чем этого ожидал рынок. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 3100-3300 пунктов, для индекса РТС - 1000-1200 пунктов, с вероятными локальными коррекциями после ралли, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".