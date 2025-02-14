Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ РФ по ДКП, неделю закрыл ростом

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку, умеренно жестких сигналов о дальнейшей ДКП, а также прогнозов регулятора по инфляции и ставкам; индекс МосБиржи откатился до 3185 пунктов после роста днем к 3290 пунктам; лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,9%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%.)

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3185 пунктов (-0,7%, максимум сессии - 3288,32 пункта), индекс РТС - 1111 пунктов (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 февраля, составил 90,3099 руб. (-72,14 копейки).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,4-15,7%, официальный курс доллара от ЦБ РФ упал на 6,97 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Таким образом, прибыль компании за второе полугодие - 151 млрд рублей, то время как рынок ожидал 158 млрд рублей.

ПАО "Интер РАО" в 2024 году увеличило производство электроэнергии на 3,9% по сравнению с 2023 г., до 131,65 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии составил 41,63 млн Гкал (+4%).

Сохранили в пятницу прирост акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Банк России оставил сигнал о дальнейшей ДКП неизменным: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5% и по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с прежних 17-20%, на 2026 год - до 13-14% с 12-13%, на 2027 год сохранил на уровне 7,5-8,5%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что уже набранной жесткости ДКУ (денежно-кредитных условий) может быть достаточно для замедления инфляции, но если ее не хватит, то ЦБ готов вернуться к вопросу о повышении ставки в марте. Также глава ЦБ отметила, что неопределенность со стороны геополитики остается все еще высокой, в базовом сценарии ЦБ РФ пока нет фактора урегулирования украинского конфликта и сейчас его преждевременно включать.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверное, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу заявил о готовности в случае соответствующих распоряжений президента Дональда Трампа продолжать вводить санкции против российской энергетики.

Ранее Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинулся в поиске решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине.

Президент США сообщил журналистам в Белом Доме, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии. Трамп отметил, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не примут участия в этих встречах.

Трамп также заявил в четверг, что выступает в поддержку идеи возвращения России в "группу семи", сообщило агентство Bloomberg. "Я бы хотел, чтобы российский лидер Владимир Путин вернулся в G7", - приводит агентство слова Трампа.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил в интервью The Wall Street Jounral, что Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в пятницу увеличил волатильность и торговые обороты на фоне поступающих новостей. К концу дня продажи стали превалировать на фоне приближения выходных - многие инвесторы либо продавали бумаги, либо отложили покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в предстоящие дни.

На внешних рынках обошлось без резких движений. Предварительная оценка ВВП еврозоны за IV квартал 2024 года совпала с ожиданиями - 0,9% г/г. Объем промпроизводства в США в январе вырос на 0,5% м/м - лучше прогноза. В понедельник будут опубликованы данные по торговому балансу еврозоны за декабрь, биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником (День Президентов). На российском рынке "Софтлайн" (MOEX: SOFL) проведет конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом и опубликует неаудированные финансовые показатели за 2024 год.

На будущей неделе эмоции рынка могут стабилизироваться, при этом не исключено появление новых внешних сигналов, в частности, по итогам стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 февраля - 3125-3275 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в пятницу на мировых фондовых площадках отсутствует общий вектор, хотя оптимизм все же преобладает. Инвесторы позитивно реагируют на продвижение к мирному урегулированию вокруг Украины, но их беспокоят американские пошлины. Трамп в четверг подписал меморандум о пересмотре взаимных тарифов, хотя и отложил их реализацию, чтобы провести переговоры с затронутыми странами.

В России ЦБ не стал менять ключевую ставку, несмотря на высокую инфляцию. Вечером Росстат опубликует индекс потребительских цен в январе 2025 года. Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, чего никто не ждал, но об ожидаемом снятии санкций ничего не сказал.

Индекс МосБиржи на неделе преодолел уровень 3000 пунктов и проскочил еще через несколько психологических значений, остановившись перед 3300 пунктами, где теперь находится новый уровень сопротивления. Индикатор RSI находится выше 80 пунктов, сигнализируя, что рынок локально перекуплен. Теперь возможна коррекция вниз вплоть до 3000 пунктов, где теперь оформился сильный уровень поддержки, считает Калачев.

По словам старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, сигнал от ЦБ РФ по ДКП остался умеренно жестким.

Регулятор вернул акцент на высокое инфляционное давление и рост спроса, который опережает возможности наращивания производства товаров и услуг. При этом ситуацию несколько смягчает более выраженное снижение кредитной активности и рост склонности населения к сбережению. Банк России предполагает, что на ближайшем заседании основным вопросом останется целесообразность повышения ключевой ставки. При этом в фокусе будет находиться "скорость и устойчивость снижения инфляции" (в декабрьском пресс-релизе регулятор был сконцентрирован на "динамике кредитования и инфляции").

Наиболее важным, вероятно, является обновление прогнозов. Ориентиры по ключевой ставке на 2025 год выросли с 17-20% до 19-22% при существенном повышении прогноза по инфляции - с 4,5-5,0% до 7-8% г/г. Также ожидается более быстрый рост экономики: ВВП может вырасти на 1-2% (в октябрьском прогнозе - на 0,5-1,5%). Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, однако в декабрьском пресс-релизе масштаб этого смещения оценивался как "существенный", отмечает аналитик.

"Мы не меняем прогнозы по инфляции и ключевой ставке в базовом сценарии: инфляция в 2025 году может составить 7% г/г при сохранении ключевой ставки на уровне 21% в течение года. При этом более раннее и/или более активное снижение ставки возможно при быстром уверенном замедлении роста цен или улучшении геополитической ситуации, снижении давления на рынок труда, бюджет, немонетарные факторы инфляции. При дальнейшем усилении геополитической напряженности, росте дефицита бюджета, увеличении давления на рынок труда, снижения нормы сбережений не исключаем повышения ключевой ставки ЦБ", - говорит Ващелюк.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу приступил к нисходящей коррекции на монетарных и геополитических факторах.

ЦБ РФ подчеркнул, что для возвращения инфляции к целевому уровню может потребоваться более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. Регулятор по-прежнему не исключает повышения ставки и на данный момент не учитывает в базовом сценарии фактор урегулирования украинского конфликта.

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдалась консолидация у исторических максимумов. Инвесторы пытаются взвешенно оценить позиции в преддверии усиления торговой напряженности, хотя Трамп на этой неделе показал готовность повременить с введением взаимных пошлин до апреля для более тщательного изучения вопроса. Для рынка акций РФ негативом в пятницу также стали предупреждения чиновников США о возможности ужесточения антироссийских энергетических санкций. В ближайшие дни могут быть обнародованы детали плана мирного урегулирования украинского конфликта, а любые разочарования - способствовать дальнейшей фиксации прибыли в перекупленных акциях и рубле. Индексу МосБиржи для закрытия образовавшего на этой неделе "гэпа", в частности, понадобится вернуться к 3059 пунктам, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,7%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,4-0,5%, CAC 40 вырос на 0,8%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1%).

Японский рынок просел на фоне укрепления иены, до этого Nikkei 225 рос три сессии подряд.

Безработица в Южной Корее в январе опустилась до 2,9%. В декабре она находилась на максимальном уровне за три года - 3,7%.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом ответные меры не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растеряли дневной прирост.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,97 за баррель (-0,1% и -0,2% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,03 за баррель (-0,3% и -0,1% накануне).

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Отсрочка введения ответных пошлин на импорт в США открывает возможности для достижения договоренностей и предотвращения торговой войны, полагают инвесторы. Конфликты в международной торговле могут сдерживать рост экономик, что негативно отражается на спросе на нефть.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business в пятницу о желании США сократить экспорт иранской нефти до 100 тыс. баррелей в сутки. Он также сказал о готовности к принятию дополнительных санкций против российской энергетики, если получит соответствующие распоряжения от президента Трампа.

Санкционное давление на нефтяные отрасли РФ и Ирана оказывает поддержку ценам на нефть, поскольку ограничивает ее предложение.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-5,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,6%).

ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) (-1,7%) в 2024 году получило чистую прибыль в 42,25 млрд рублей по РСБУ, что на 32,9% больше результата предыдущего года (31,785 млрд рублей), сообщается в отчете компании. Выручка НК выросла на 26,4%, до 301,83 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 28,2%, до 228,7 млрд рублей.

Выросли в пятницу акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+17,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+2,6%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+2%).

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,5%, до 6804 рублей) в IV квартале 2024 года составила 48,1 млрд рублей, увеличившись на 6% к предыдущему кварталу и на 30% год к году, свидетельствуют расчеты "Интерфакса", основанные на отчетности компании за 2024 год. Результат совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса". Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" составила 27,4 млрд рублей, что на 29% выше показателя за тот же период 2023 года и на 15% ниже, чем в III квартале 2024 года. Результат чуть превысил консенсус-прогноз (27,1 млрд рублей).

Чистый долг "ФосАгро" на 31 декабря 2024 года составил 325,4 млрд рублей, увеличившись в рублевом выражении на 46% к уровню 2023 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,84х против 1,22х на конец 2023 года.

Совет директоров "ФосАгро", вопреки ожиданиям рынка, на заседании в четверг дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2024 год: рекомендованный и максимально возможный размер выплат составляет 171 руб. на акцию, при этом акционерам будет предложено несколько опций по размеру дивидендов. Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 9 апреля 2025 года, реестр для участия в нем закроется 16 марта. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 20 апреля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 305,61 млрд рублей (из них 50,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 36,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 29,02 млрд рублей на акции "Т-Технологии").