Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста ранее на неделе

Москва. 14 февраля. Юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль скорректировался вниз после сильного роста по итогам нескольких предыдущих торгов, вызванного надеждами на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о телефонном разговоре президентов России и США. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,5405 руб., что на 18,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 72,14 копейки, до 90,3099 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,45 копейки, до 94,8876 руб./EUR1.

"После небольшой коррекции неделей ранее рубль с новой силой перешел к укреплению. В начале недели он вырос с 13,3 до 12,7 за юань, что, вероятно, было обусловлено продолжающимися высокими продажами валюты экспортерами. На фоне геополитических событий биржевой курс рубля укрепился до 12,2 за юань, но отступил к отметке 12,4 за юань после сегодняшнего решения ЦБ по ставке. На офшорном рынке рубль укреплялся примерно до 89 за доллар, но в пятницу откатился примерно к 91 за доллар. Мы считаем, что на следующей неделе сохранению некоторой волатильности рубля может способствовать геополитический фон", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Рубль после позитивного старта к юаню резко подешевел, но вскоре восстановлялся. Однако удержаться в небольшом плюсе не удалось: российская валюта стала быстро дешеветь и обновила вчерашний минимум, неся серьезные потери. Геополитический позитив, скорее всего, по большей части уже заложен в котировках рубля, а для их дальнейшего устойчивого повышения необходимо, чтобы фактор геополитики изменил ключевые фундаментальные основы формирования курса российской валюты. Естественно, что это долгий процесс, к тому же он будет идти не только в направлении увеличения экспортных поступлений, но и трат на импорт, что будет препятствовать укреплению рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Совет директоров Банка России второе заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

20 декабря 2024 года ЦБ РФ также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такая ставка была установлена 25 октября. Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, ЦБ заявил, что оценит целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля 2024 года. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно для замедления инфляции, но если ее не хватит, то ЦБ готов вернуться к вопросу о повышении ставки в марте.

"Уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться. Поэтому мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу повышения ставки на ближайшем заседании", - заявила она.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверное, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что текущая инфляция должна начать замедляться в ближайшее время. "Некоторое ее повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное - мы рассчитываем, что к концу года месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, будет около 4% в пересчете на год. Но так как мы в начало года вошли с высокой инфляцией, то к концу года годовая инфляция будет 7-8%", - заключила Набиуллина.

Также глава ЦБ отметила, что неопределенность со стороны геополитики остается все еще высокой, в базовом сценарии ЦБ РФ пока нет фактора урегулирования украинского конфликта и сейчас его преждевременно включать.

Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых к концу текущего года с учетом улучшения геополитического фона и перспектив курса рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research

Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, он сохранил ставку на уровне 21% и умеренно жесткую риторику, констатируют эксперты.

Аналитики SberCIB отмечают, что в новых прогнозах Банк России повысил оценку инфляции на 2025 год - до 7-8% (с 4,5-5% ранее). А также увеличил средний уровень ключевой ставки до 19-22% с 17-20%. В инвестбанке считают, что новый прогноз допускает некоторое снижение ставки во второй половине 2025 года.

Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно в третьем квартале текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Наш прогноз по умеренному снижению ставки в 2025 году (средняя по году - 20,3%, понижение до 18% к концу года) высоковероятен с учетом обновленного прогноза регулятора по средней ставке. Начало снижения ключевой ставки Банка России ждем в третьем квартале 2025 года", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть демонстрируют слабые смешанные колебания вечером в пятницу после небольшого повышения в ходе дневных торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $75,05 за баррель, что на 0,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,22%, до $71,11 за баррель.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Подготовка предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 февраля выросла на 42 базисных пункта - до 20,85% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 21,89% годовых, версия RUONIA на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и составила 20,78% годовых.