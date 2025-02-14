Стоимость акций НОВАТЭКа может вырасти до 1300 руб. в течение года - Freedom Finance Global

Стоимость акций "НОВАТЭКа" может вырасти до 1300 руб. в течение года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Акции "НОВАТЭКа" стали одними из лидеров падения российского фондового рынка в пятницу, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы полагаем, что поводом для падения бумаг "хуже рынка" могло стать заявление топ-менеджера корпорации Эдуарда Гудкова на форуме "Газ России", в котором он предсказал сохранение санкций против российских производителей СПГ даже в случае значительного геополитического улучшения".

Аналитик напоминает, что такие крупные проекты "НОВАТЭКа" по строительству новых заводов сжиженного природного газа, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ", находятся под санкциями США и Евросоюза. И даже возможное урегулирование конфликта на Украине, как считают в корпорации, может не привести к отмене санкций против этих проектов, поскольку Евросоюз пытался, следуя политизированному принципу отказа от СПГ из России, полностью запретить поставки российского СПГ в Европу, а США при президенте Дональде Трампе заинтересованы максимально увеличить долю собственных поставок сжиженного природного газа на европейский рынок.

"В то же время у "НОВАТЭКа" есть потенциал роста поставок газа как на внутренний рынок, где корпорация намерена сохранить долю в 18-20%, оставаясь вторым поставщиком газа после "Газпрома", так и на рынки дружественных России стран, в том числе, в Китай, - указывает Мильчакова. - Напомним, что выручка корпорации по МСФО за 2024 год выросла на 12,7% до 1,546 трлн руб., нормализованная EBITDA - на 13,2% до 1 трлн руб., а нормализованная чистая прибыль - на 4,6% до 553 млрд руб.".

В целом показатели корпорации за сложный 2024 год оказались достаточно сильными, и, на взгляд эксперта инвесткомпании, даже в сложных внешних условиях у нее есть возможности для дальнейшего наращивания поставок СПГ в другие страны и регионы, чем Евросоюз, а снижение бумаг корпорации - хорошая возможность для ее покупки на длительный срок и для получения дивидендов.

Аналитик Freedom Finance Global считает, что через год акции "НОВАТЭКа" могут вырасти до 1300 руб. за бумагу.

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