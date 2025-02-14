.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2%, понизил на 2026 год - до 0,5-1,5%
Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5% в октябрьской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне...
 
НДС для клининговых и охранных услуг предлагают обнулить
Бизнес предложил расширить эксперимент по обелению отдельных отраслей через обнуление налога на добавленную стоимость (НДС), включив в него с 2025 г. клининговые компании и частные охранные предприятия (ЧОП). Письмо с таким предложением за подписью...
 
В РФ впервые за несколько лет упали темпы ввода жилья
Ввод жилья в эксплуатацию резко упал в конце 2024 года в России, следует из отчета ЦБ о региональной экономике, с которым ознакомились "Известия". В декабре этот показатель в целом по стране снизился сразу на 13,3%. Ситуация на рынке значительно...
 
14 февраля 2025 года 18:48

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 14 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшой ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

В свою очередь котировки американских гособлигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая новые заявления президента США Дональда Трампа. В выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Во вторник котировки US Treasuries перешли к снижению, негативно отреагировав на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США, в то время как изменения цен отечественных евробондов вновь были незначительными. ФРС не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

"Мы понимаем, что слишком быстрое или чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции. В то же время, слишком медленное или недостаточное смягчение может вызвать ненужное ухудшение экономической активности и занятости. При рассмотрении степени и сроков дальнейших корректировок целевого диапазона ставки ФРС будет оценивать поступающие данные, перспективы экономики и баланс рисков", - заявил он.

Пауэлл отметил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной. "Если экономика будет оставаться сильной, а устойчивое движение инфляции к целевому показателю не продолжится, мы можем сохранять нашу политику ограничительной дольше, - сказал Пауэлл. - Если произойдет неожиданное ослабление рынка труда, или инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, мы, соответственно, смягчим политику".

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств, произошедшее после публикации в США данных о росте темпов инфляции в стране в начале 2025 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%. Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.

Федрезерв внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.

В четверг рынку базовых активов удалось отыграть снижение предыдущего дня, в то время как цены отечественных евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Другой отчет Минтруда показал максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, ранее сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

В последний день недели тенденция к росту котировок US Treasuries сохранилась, в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,06% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,22% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 17,03% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 65,88% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 9,66% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости всего 0,02%, подорожав до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 56 базисных пунктов и составила 32,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,08%, до 68,22% от номинала (доходность увеличилась на 18 базисных пунктов, составив 21,44% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 15,55% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 февраля 2025 года 19:46
Рынок акций РФ на неделе раллировал на новостях о планах переговоров США и РФ по урегулировании конфликта вокруг Украины
Рынок акций РФ на уходящей неделе продемонстрировал бурное ралли после телефонных переговоров президентов США и России Трампа и Путина, по итогам которых стороны согласились с тем, чтобы начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. Сдерживающим для "быков" фактором в конце недели стало решение ЦБ РФ не менять ставку и умеренно-жесткие прогнозы регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался к 3290 пунктам, обновив максимум с конца мая 2024г, после чего скорректировался до 3185 пунктов; индекс РТС превысил 1110 пунктов (пик с начала июля 2024г) на фоне резкого укрепления рубля.    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 19:44
Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ РФ по ДКП, неделю закрыл ростом
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку, умеренно жестких сигналов о дальнейшей ДКП, а также прогнозов регулятора по инфляции и ставкам; индекс МосБиржи откатился до 3185 пунктов после роста днем к 3290 пунктам; лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,9%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%.)    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 19:34
Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста ранее на неделе
Москва. 14 февраля. Юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль скорректировался вниз после сильного роста по итогам нескольких предыдущих торгов, вызванного надеждами на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о телефонном разговоре президентов России и США. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 19:00
Стоимость акций НОВАТЭКа может вырасти до 1300 руб. в течение года - Freedom Finance Global
Стоимость акций "НОВАТЭКа" может вырасти до 1300 руб. в течение года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Акции "НОВАТЭКа" стали одними из лидеров падения российского фондового рынка в пятницу, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы полагаем, что поводом для падения бумаг...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 18:31
"Финам" повысил прогнозную цену обыкновенных акций Сургутнефтегаза до 35,7 руб
"Финам" повысил прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 32,2 руб. до 35,7 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать". "Префам" присвоена целевая цена 63,5 руб. за бумагу и рейтинг "держать", сообщается в материале инвесткомпании. Предполагаемый потенциал роста на горизонте года...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 17:46
Акции Palo Alto останутся под давлением в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"
Акции Palo Alto Networks останутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Palo Alto Networks дешевеют на 6% на премаркете после публикации не самого оптимистичного прогноза по прибыли на третий квартал 2025 ф. г. на фоне хороших...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 17:45
"БКС МИ" сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте, говорится в материале аналитиков инвесткомпании. "ЦБ сохранил ключевую ставку 21%, но ухудшил прогноз по средней ставке в 2025 году с 17-20% до 19-22%, - указывают эксперты. - Таким...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 17:10
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Юнипро
"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина. Эксперт отмечает следующие позитивные факторы: - Высокая эффективность на операционном уровне. Рентабельность по EBITDA за последние пять лет находилась...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 16:43
ЦБ РФ, возможно, понизит ставку до 19% к концу 2025г - SberCIB
Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых к концу текущего года с учетом улучшения геополитического фона и перспектив курса рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, он сохранил ставку на уровне 21% и умеренно жесткую риторику,...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 16:17
Инвестидеи в акциях Черкизово в текущий момент нет - ПСБ
Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Черкизово" в текущий момент нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. Финансовые результаты эмитента за прошлый год невыразительны, констатирует эксперт. Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 15:46
Начало снижения ставки ЦБ РФ вероятно в 3К25 - ПСБ
Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно в третьем квартале текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Наш прогноз по умеренному снижению ставки в 2025 году (средняя по году - 20,3%, понижение до 18% к концу года) высоковероятен с учетом обновленного прогноза...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 15:28
Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста накануне
Москва. 14 февраля. Юань умеренно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов, вызванного надеждами на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о телефонном разговоре президентов России и США. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 15:14
ЦБ РФ, скорее всего, начнет снижение ставки во 2К25 - "Астра Управление активами"
Банк России, скорее всего, начнет снижение ключевой ставки во втором квартале текущего года с возможным выходом к 14-15% годовых к концу 2025-началу 2026 года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Текущая макрокартина не позволяла ЦБ смягчить...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 1000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,03%, стоп-приказ: 648 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, основой для...    читать дальше
.
14 февраля 2025 года 13:47
БКС изменил взгляд на акции "Группы Астра" на "негативный" после роста котировок
"БКС Мир инвестиций" изменил взгляд на акции "Группы Астра" с "нейтрального" на "негативный", сообщается в обзоре инвесткомпании. Взгляд ухудшен из-за роста котировок на 20% с середины декабря прошлого года. Рынок, по мнению аналитиков, сейчас переоценивает группу. ...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.