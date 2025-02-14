Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 14 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшой ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

В свою очередь котировки американских гособлигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая новые заявления президента США Дональда Трампа. В выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Во вторник котировки US Treasuries перешли к снижению, негативно отреагировав на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США, в то время как изменения цен отечественных евробондов вновь были незначительными. ФРС не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

"Мы понимаем, что слишком быстрое или чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции. В то же время, слишком медленное или недостаточное смягчение может вызвать ненужное ухудшение экономической активности и занятости. При рассмотрении степени и сроков дальнейших корректировок целевого диапазона ставки ФРС будет оценивать поступающие данные, перспективы экономики и баланс рисков", - заявил он.

Пауэлл отметил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной. "Если экономика будет оставаться сильной, а устойчивое движение инфляции к целевому показателю не продолжится, мы можем сохранять нашу политику ограничительной дольше, - сказал Пауэлл. - Если произойдет неожиданное ослабление рынка труда, или инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, мы, соответственно, смягчим политику".

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств, произошедшее после публикации в США данных о росте темпов инфляции в стране в начале 2025 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%. Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%. Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.

Федрезерв внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.

В четверг рынку базовых активов удалось отыграть снижение предыдущего дня, в то время как цены отечественных евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Другой отчет Минтруда показал максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, ранее сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

В последний день недели тенденция к росту котировок US Treasuries сохранилась, в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,06% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,22% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 17,03% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 65,88% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 9,66% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости всего 0,02%, подорожав до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 56 базисных пунктов и составила 32,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,08%, до 68,22% от номинала (доходность увеличилась на 18 базисных пунктов, составив 21,44% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 15,55% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.