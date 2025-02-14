Акции Palo Alto останутся под давлением в краткосрочной перспективе - инвестбанк "Синара"

Акции Palo Alto Networks останутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Palo Alto Networks дешевеют на 6% на премаркете после публикации не самого оптимистичного прогноза по прибыли на третий квартал 2025 ф. г. на фоне хороших результатов конкурентов, таких как Fortinet, Check Point Software Technologies, - отмечают эксперты в обзоре. - Скорректированную прибыль компания ожидает в размере от $0,76 до $0,77, намного меньше прогноза аналитиков в $0,80. Прибыль за 2К25 тоже оказалась ниже ожиданий рынка. Мы считаем, что вышедшая отчетность и прогнозы продолжат оказывать негативное влияние на акции компании в краткосрочной перспективе".

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