"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте, говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

"ЦБ сохранил ключевую ставку 21%, но ухудшил прогноз по средней ставке в 2025 году с 17-20% до 19-22%, - указывают эксперты. - Таким образом, тон пресс-релиза умеренно негативный. Однако, ЦБ констатирует, что ключевая ставка работает в правильном направлении: кредитование замедляется, предприятия снижают инвестиционную активность. Тем не менее скорость адаптации экономики к новым реалиям пока недостаточно быстрая, особенно с учетом высоких бюджетных расходов в декабре и январе".

Аналитики сохраняют оптимизм по поводу темпов инфляции с учетом текущего укрепления рубля, поскольку 80% компонентов инфляции привязаны напрямую или косвенно к курсу валюты. Они сохраняют также умеренно позитивный взгляд на рынок в долгосрочной перспективе, так как к 2026-2027гг ожидают постепенное снижение доходностей длинных ОФЗ с более чем 16% до 9-11%.

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