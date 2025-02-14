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14 февраля 2025 года 17:45
"БКС МИ" сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте, говорится в материале аналитиков инвесткомпании. "ЦБ сохранил ключевую ставку 21%, но ухудшил прогноз по средней ставке в 2025 году с 17-20% до 19-22%, - указывают эксперты. - Таким образом, тон пресс-релиза умеренно негативный. Однако, ЦБ констатирует, что ключевая ставка работает в правильном направлении: кредитование замедляется, предприятия снижают инвестиционную активность. Тем не менее скорость адаптации экономики к новым реалиям пока недостаточно быстрая, особенно с учетом высоких бюджетных расходов в декабре и январе". Аналитики сохраняют оптимизм по поводу темпов инфляции с учетом текущего укрепления рубля, поскольку 80% компонентов инфляции привязаны напрямую или косвенно к курсу валюты. Они сохраняют также умеренно позитивный взгляд на рынок в долгосрочной перспективе, так как к 2026-2027гг ожидают постепенное снижение доходностей длинных ОФЗ с более чем 16% до 9-11%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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.14 февраля 2025 года 19:44
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.14 февраля 2025 года 17:10
"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина. Эксперт отмечает следующие позитивные факторы: - Высокая эффективность на операционном уровне. Рентабельность по EBITDA за последние пять лет находилась... читать дальше
.14 февраля 2025 года 16:43
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.14 февраля 2025 года 15:14
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.14 февраля 2025 года 14:01
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