"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Юнипро

"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина.

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы:

- Высокая эффективность на операционном уровне. Рентабельность по EBITDA за последние пять лет находилась в диапазоне 34-40%, в течение этого периода EBITDA росла быстрее выручки.

- Стабильный положительный денежный поток. Высокая эффективность бизнеса и умеренный уровень капзатрат позволяют "Юнипро" сохранять стабильно положительный свободный денежный поток. Его средняя доходность за последние пять лет - около 18%.

- Нет долговой нагрузки, есть только незначительные в масштабах EBITDA обязательства по аренде.

- Крупные денежные накопления. Они позволяют компании получать крупный процентный доход в условиях высоких ставок в стране. К тому же "Юнипро" все еще может распределить часть этих средств среди акционеров, выплатив дивиденды. "По нашим оценкам, дивидендная доходность может достичь 17-22% к текущим уровням цен. Однако до сих пор неясно, когда это случится и случится ли", - отмечает аналитик.

Обращает внимание Потехин и на негативные моменты:

- Вероятно существенное снижение финансовых результатов эмитента в 2025 году.

- Неопределенность относительно дивидендов и будущей акционерной структуры.

- Прозрачность бизнеса может снизиться.

- Акции стоят дорого по мультипликаторам. Сейчас бумаги торгуются выше к максимумов 2023 года, показывая положительный результат год к году. Такой рост, очевидно, сказался и на оценке компании по мультипликаторам: форвардный P/E выше 6х, а EV/EBITDA - почти 4х. Это выше, чем у большинства игроков отрасли электроэнергетики, и создает риски инвестиций в компанию, учитывая возможное снижение прибыльности в текущем году и неопределенность относительно дивидендов, указывает аналитик брокера.

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