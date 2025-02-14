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14 февраля 2025 года 16:43
ЦБ РФ, возможно, понизит ставку до 19% к концу 2025г - SberCIB
Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых к концу текущего года с учетом улучшения геополитического фона и перспектив курса рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, он сохранил ставку на уровне 21% и умеренно жесткую риторику, констатируют эксперты. Аналитики SberCIB отмечают, что в новых прогнозах Банк России повысил оценку инфляции на 2025 год - до 7-8% (с 4,5-5% ранее). А также увеличил средний уровень ключевой ставки до 19-22% с 17-20%. В инвестбанке считают, что новый прогноз допускает некоторое снижение ставки во второй половине 2025 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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14 февраля 2025 года 17:46
Акции Palo Alto Networks останутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Акции Palo Alto Networks дешевеют на 6% на премаркете после публикации не самого оптимистичного прогноза по прибыли на третий квартал 2025 ф. г. на фоне хороших... читать дальше
.14 февраля 2025 года 17:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив рынка ОФЗ на долгосрочном горизонте, говорится в материале аналитиков инвесткомпании. "ЦБ сохранил ключевую ставку 21%, но ухудшил прогноз по средней ставке в 2025 году с 17-20% до 19-22%, - указывают эксперты. - Таким... читать дальше
.14 февраля 2025 года 17:10
"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина. Эксперт отмечает следующие позитивные факторы: - Высокая эффективность на операционном уровне. Рентабельность по EBITDA за последние пять лет находилась... читать дальше
.14 февраля 2025 года 16:17
Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Черкизово" в текущий момент нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. Финансовые результаты эмитента за прошлый год невыразительны, констатирует эксперт. Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на... читать дальше
.14 февраля 2025 года 15:46
Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно в третьем квартале текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Наш прогноз по умеренному снижению ставки в 2025 году (средняя по году - 20,3%, понижение до 18% к концу года) высоковероятен с учетом обновленного прогноза... читать дальше
.14 февраля 2025 года 15:28
Москва. 14 февраля. Юань умеренно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов, вызванного надеждами на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о телефонном разговоре президентов России и США. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком. читать дальше
.14 февраля 2025 года 15:14
Банк России, скорее всего, начнет снижение ключевой ставки во втором квартале текущего года с возможным выходом к 14-15% годовых к концу 2025-началу 2026 года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Текущая макрокартина не позволяла ЦБ смягчить... читать дальше
.14 февраля 2025 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,03%, стоп-приказ: 648 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, основой для... читать дальше
.14 февраля 2025 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" изменил взгляд на акции "Группы Астра" с "нейтрального" на "негативный", сообщается в обзоре инвесткомпании. Взгляд ухудшен из-за роста котировок на 20% с середины декабря прошлого года. Рынок, по мнению аналитиков, сейчас переоценивает группу. ... читать дальше
.14 февраля 2025 года 13:41
Укрепление рубля в дальнейшем маловероятно даже при позитивных геополитических сценариях, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "На внебиржевом рынке цена доллара США упала ниже 90 рублей. Еще два месяца назад рубль заставлял рынок понервничать своей резкой просадкой, а сейчас его... читать дальше
.14 февраля 2025 года 13:37
Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм в ожидании сигналов ЦБ РФ о дальнейшей ДКП, индекс МосБиржи держится у 3270п
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет "бычий" настрой на ожиданиях снижения геополитических рисков после известий о начале переговорного процесса между США и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины, также инвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и сигналов регулятора о дальнейшей ДКП. Индекс МосБиржи поднялся в район 3270 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+8,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,6%) и ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,5%). читать дальше
.14 февраля 2025 года 13:32
"Т-Инвестиции" снизили оценку акций "Группы Позитив", сохранив рекомендацию "держать" для этих бумаг
Компания "Т-Инвестиции" понизила прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) до 1640 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация... читать дальше
.14 февраля 2025 года 13:17
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ЭЛ5-Энерго" на фоне позитивной оценки операционных результатов компании за 4К24 и 2024 год, сообщается в обзоре банка. "В опубликованых ранее ожиданиях компании на 2024 год менеджмент прогнозировал, что полезный выпуск электроэнергии по... читать дальше
.14 февраля 2025 года 12:47
Акции банковского сектора - бенефициары ожидаемого изменения курса ДКП Центробанка во 2П25 - "Алор Брокер"
Акции банковского сектора выступают бенефициарами ожидаемого изменения курса денежно-кредитной политики Центробанка во второй половине 2025 года, отмечается в комментарии аналитиков "Алор Брокера". "Наш инвестиционный подход основан на потенциале данного разворота и его положительном влиянии на... читать дальше
.14 февраля 2025 года 12:09
"Финам" сохраняет рейтинг акций Uber Technologies Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $94,02, что предполагает потенциал роста на 17,7%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова. "Четвертый квартал 2024 года оказался самым сильным с точки зрения финансовых результатов в истории,... читать дальше
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