Инвестидеи в акциях Черкизово в текущий момент нет - ПСБ

Инвестиционной идеи в акциях ПАО "Черкизово" в текущий момент нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.

Финансовые результаты эмитента за прошлый год невыразительны, констатирует эксперт. Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на инвестиции. В результате дивиденды за 2024 год оказались минимальными за три года - 98 руб./акция (доходность - 2,1%).

"В текущих условиях мы не видим инвестиционной идеи в бумагах "Черкизово". Компания пока не может порадовать высокими дивидендами, а ликвидность бумаг низкая из-за их невысокого числа в обращении (free-float всего 3%)", - указывает аналитик ПСБ.

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