Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста накануне

Москва. 14 февраля. Юань умеренно повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов, вызванного надеждами на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о телефонном разговоре президентов России и США. При этом рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,406 руб., что на 12,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 21 копейку, до 92,96 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 45 копеек, до 97 руб./EUR1.

Укрепление рубля в дальнейшем маловероятно даже при позитивных геополитических сценариях, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"На внебиржевом рынке цена доллара США упала ниже 90 рублей. Еще два месяца назад рубль заставлял рынок понервничать своей резкой просадкой, а сейчас его бросило в другую крайность: за неделю российская валюта усилилась сразу на 7% и обновила максимумы с начала осени, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы осторожно оцениваем перспективы российской валюты. Даже в позитивных геополитических сценариях скорее всего стоит ждать разворота на валютном рынке в ближайшие недели".

По мнению аналитика, в данный момент рубль поддерживают такие факторы, как продажа выручки экспортерами при сезонно невысоком спросе на валюту, а также увеличение инвесторами позиций в рублевых активах на фоне геополитических надежд.

"Текущее укрепление рубля выглядит эмоциональным и краткосрочным, - полагает Донец. - Во-первых, ясности в сценарии урегулирования конфликта на Украине пока нет, а впереди у нас еще может оказаться немало новых надежд и разочарований. Во-вторых, если лучший геополитический сценарий реализуется, это не обязательно сработает на укрепление рубля. Санкции и другие внешние ограничения последние три года одновременно действовали и на спрос, и на предложение валюты, соответственно, и их смягчение даст такой же двойной эффект. При этом восстановление импорта и спроса россиян на валюту при урегулировании выглядит даже более гарантированным, чем рост экспорта и приток средств иностранцев".

Возврат геополитической ситуации в формат до 2022 года, на взгляд эксперта, не подразумевает возврат рубля на прошлые уровни еще и из-за "набежавшей" рублевой инфляции - ее накопленный уровень за три года составил 32%, при этом рубль к доллару с января 2022 года ослаб примерно на те же 30%.

Совет директоров Банка России второе заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

20 декабря 2024 года ЦБ РФ также сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такая ставка была установлена 25 октября. Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, ЦБ заявил, что оценит целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля 2024 года. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года.

Цены на нефть ускорили темпы роста днем в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск составляет $75,51 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,52%, до $71,65 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.