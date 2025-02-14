Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм в ожидании сигналов ЦБ РФ о дальнейшей ДКП, индекс МосБиржи держится у 3270п

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет "бычий" настрой на ожиданиях снижения геополитических рисков после известий о начале переговорного процесса между США и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины, также инвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и сигналов регулятора о дальнейшей ДКП. Индекс МосБиржи поднялся в район 3270 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+8,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,6%) и ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,5%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3271,34 пункта (+2%, максимум сессии - 3288,32 пункта), индекс РТС - 1132,08 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 февраля, составляет 91,0313 руб. (-3,02 рубля).

Подорожали также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,6%), МКБ (MOEX: CBOM) (+4,3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинулся в поиске решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине.

Президент США заявил журналистам в Белом Доме, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии. Трамп отметил, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не примут участия в этих встречах.

Трамп также заявил в четверг, что выступает в поддержку идеи возвращения России в "группу семи", сообщило агентство Bloomberg. "Я бы хотел, чтобы российский лидер Владимир Путин вернулся в G7", - приводит агентство слова Трампа.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил в интервью The Wall Street Jounral, что Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу геополитическая эйфория на рынке продолжается, благо поводы из СМИ поступают с завидной регулярностью.

Открытие конференции по безопасности в Мюнхене, где России не было 3 года, тоже добавит рынку объемов торгов. Что касается ставки ЦБ, то с вероятностью, близкой к 100%, регулятор оставит все как есть; важны прогнозы по инфляции и комментарии. То, что скорость инфляции замедлилась, кредитование упало, рубль укрепился, а риск-премия в российских финансовых активах значительно сократилась, видно и так, остается дождаться трактовки всего этого регулятором, считает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают сохранения волатильности рынка акций в условиях высокой вероятности появления новых геополитических новостей, а также сигналов от ЦБ РФ по ДКП. Рынок ждет сохранения ставки на текущем уровне, поэтому самое серьезное внимание будет уделяться риторике в пресс-релизе и на пресс-конференции. Кроме того, неожиданно сильное укрепление рубля на текущей неделе продолжает держать инвесторов в напряжении.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения в РФ остаются оптимистичными. Для рублевого индикатора МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает уровень 3260 пунктов, а для долларового РТС - 1120 пунктов. При благоприятном развитии геополитических событий рынок может игнорировать краткосрочную перекупленность и какое-то время продолжать рост, считает аналитик.

Детали плана по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшие дни. Если предложения команды Трампа не устроят российскую сторону и станет ясно, что геополитическая напряженность будет сохраняться или даже усилится, в акциях РФ может пройти масштабная фиксация прибыли. Позиция Европы на данный момент также остается очень осторожной. В пятницу на заседании ЦБ РФ ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%. После заседания выйдут данные Росстата по потребительской инфляции РФ за январь, которые могут показать ее ускорение до 10% г/г, отметила Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что целевым по индексу МосБиржи в пятницу выступает диапазон 3180-3320 пунктов. Если заседание Банка России не преподнесет негативных сюрпризов (в фокусе - прогнозы и риторика регулятора), индекс вполне способен завершить неделю на годовых максимумах, считает аналитик.

Как отмечает директор аналитического департамента компании "Цифра брокер" Ованес Оганисян, рынок акций накануне показал энергичный рост на новостях о телефонном разговоре президентов России и США о возможном начале процесса нормализации геополитической ситуации, в пятницу подъем продолжился.

В пятницу центральным событием для рынка станет решение Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор оставит ставку на уровне 21% годовых. Банк России опирается на статистические данные в своих решениях, и пока данных в пользу изменения ставки не просматривается. Стремительное укрепление рубля создает дополнительную неопределенность для банковского сектора, которая может привести к убыткам банков при переоценке валютных кредитов и может оказывать понижательное давление на ставки межбанковского рынка, которые снизились до 20,7% и закладывают, таким образом, ключевую ставку ЦБ РФ на 25 б.п. ниже текущих уровней. Так что не исключен и вариант небольшого снижения ставки, например, на 0,25 п.п. или на 0,5 п.п., что придаст дополнительный импульс к росту фондовых индексов, считает аналитик.

"Обычно за ростом, подобным вчерашнему на рынке акций, следует коррекция, особенно если инвесторы настроены спекулятивно. Но мы ожидаем, что сейчас на рынке начали действовать более долгосрочные факторы. Многие инвесторы увидели, что на рынке акций доход в 30% можно получить за пару месяцев и незачем ждать год, чтобы получить доход по депозиту в 24%. Это может стимулировать отток средств с депозитов на фондовый рынок и привести к значительному повышению индексов", - считает Оганисян.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост акций и облигаций продолжится в случае позитива от ЦБ РФ.

Отметка 3200 пунктов по индексу МосБиржи теперь выступает технической поддержкой, а сопротивление лежит в районе 3300 пунктов. Но оно не будет сильной преградой для роста, если ЦБ РФ даст рынку позитивные сигналы. Многие полагают, что регулятор оставит ставку неизменной. Инфляция хоть и высока, но темпы роста кредитования резко сократились, очень сильно укрепился рубль, а это всегда позитивные драйверы для замедления роста цен. Вопрос состоит в том, какая будет риторика Банка России, даст ли он сигнал на то, что цикл повышения ставки завершен, считает эксперт.

Акции "Газпрома" продолжают спекулятивное ралли, поскольку газовая монополия больше других пострадала от западных санкций. "Но даже в случае достижения соглашения между РФ и США по украинскому вопросу Европа совершенно необязательно вновь будет закупать российский газ. Поэтому мы по-прежнему смотрим на "Газпром" негативно с фундаментальной точки зрения и считаем, что нынешний взлет его акций имеет больше спекулятивную основу", - считает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,7%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,1%, CAC 40 вырос на 1%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,02-0,2%).

Японский рынок просел на фоне укрепления иены, до этого Nikkei 225 рос три сессии подряд.

Безработица в Южной Корее в январе опустилась до 2,9%. В декабре она находилась на максимальном уровне за три года - 3,7%.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом ответные меры не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены восстанавливаются в попытках завершить неделю в "плюсе".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $75,27 за баррель (+0,3% и -0,2% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,43 за баррель (+0,2% и -0,1% накануне).

Трейдеры оценивают новые шаги Трампа в сфере внешней торговли. В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.

Во "втором эшелоне" выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+21,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+8,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+6,4%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+6,3%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+6,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+5,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,8%).

ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) (+0,03%) в 2024 году получило чистую прибыль в 42,25 млрд рублей по РСБУ, что на 32,9% больше результата предыдущего года (31,785 млрд рублей), сообщается в отчете компании. Выручка НК выросла на 26,4%, до 301,83 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 28,2%, до 228,7 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%).

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в IV квартале 2024 года составила 48,1 млрд рублей, увеличившись на 6% к предыдущему кварталу и на 30% год к году, свидетельствуют расчеты "Интерфакса", основанные на отчетности компании за 2024 год. Результат совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса".

Выручка группы за прошедший квартал выросла на 6% кв./кв. и на 23% г/г, до 136,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" составила 27,4 млрд рублей, что на 29% выше показателя за тот же период 2023 года и на 15% ниже, чем в III квартале 2024 года. Результат чуть превысил консенсус-прогноз (27,1 млрд рублей).

Чистый долг "ФосАгро" на 31 декабря 2024 года составил 325,4 млрд рублей, увеличившись в рублевом выражении на 46% к уровню 2023 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,84х против 1,22х на конец 2023 года.

Совет директоров "ФосАгро", вопреки ожиданиям рынка, на заседании в четверг дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2024 год: рекомендованный и максимально возможный размер выплат составляет 171 руб. на акцию, при этом акционерам будет предложено несколько опций по размеру дивидендов.

Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 9 апреля 2025 года, реестр для участия в нем закроется 16 марта. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 20 апреля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 125,5 млрд рублей (из них 22,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,18 млрд рублей на акции "Т-Технологии").